Emma Marrone sorridente a Roma per la sua festa di compleanno

Emma Marrone ha festeggiato il suo 38esimo compleanno. Per celebrare l’anniversario, la cantante ha condiviso sul suo profilo Instagram degli scatti che la ritraggono molto felice, circondata da addobbi e palloncini. Un bel traguardo, di cui Marrone è veramente grata e e ha voluto farlo sapere ai suoi followers con le parole scritte a corredo dell’immagine pubblicata.

La cantautrice pop è tra le più amate del panorama musicale italiano. “E pure questi 38 ce li siamo levati dalle pa**e. Grazie a tutti per gli auguri e per tutto l’amore. Vi voglio molto bene“, ha scritto una delle più famose ex allieve della scuola di Maria De Filippi, vincitrice della nona edizione di Amici. Talent Show che nel 2022 è stato vinto da Luigi Strangis.

Sempre tramite il social, la cantante ha condiviso con i fan i momenti della serata trascorsa in compagnia a Roma. Con un abbigliamento davvero casual – pantaloni larghi animalier, canotta bianca e giacca oversize – e qualche amico stretto, Emma Marrone si è regalata un party da ricordare nella città eterna.

Una cena su una terrazza, conclusasi con il soffio sulle 38 candeline della torta di compleanno per poi farsi scorrazzare su uno scooter per le strade della capitale, nella notte in cui la squadra giallo rossa ha vinto la finale della UEFA Europa Conference League contro la squadra olandese Feyenoord Rotterdam.

Come riportato da Il Fatto Quotidiano, inoltre, un video pubblicato dalla sua amica e manager Francesca Savini ha mostrato l’artista salentina intenta a guardare una clip inviatale dal proprio fanclub che le fa gli auguri e la ringrazia per questi anni di carriera, mentre lei non riesce a trattenere le lacrime di commozione.