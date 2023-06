Enrico Papi, reduce dall’esperienza di opinionista dell’ultima edizione dell’Isola dei Famosi, si è raccontato nel corso di un’intervista per il settimanale Chi in cui ha rivelato alcuni dettagli in merito alla relazione coniugale con Raffaella Schifino, condividendo con i lettori il suo punto di vista in merito all’amore e i rapporti di coppia.

“Abbiamo vacillato parecchie volte”, ha esordito il presentatore televisivo nel corso dell’intervista pubblicata oggi, 28 giugno 2023, riferendosi al rapporto coltivato negli anni con la moglie: “Ma quando le cose non vanno nella giusta direzione, ci sono due possibilità”:

Si tenta di risolvere il risolvibile, aggiustando tutto oppure bisogna capire come mettere la parola fine senza fare del male a nessuno. Sono fortemente convinto che sia molto meglio una separazione serena e rispettosa, di un matrimonio infelice.

La coppia, recentemente, ha festeggiato 25 anni di matrimonio durante i quali, come documentato dalle numerose foto di famiglia postate da Schifino sui social, hanno condiviso la nascita di due figli: Rebecca, avuta nel 2000 e Iacopo, arrivato nel 2008.

Il conduttore di Sarabanda, nel resto del suo discorso, si è definito ‘fluido’, dichiarando di non volersi incasellare all’interno di nessuna etichetta: “Sono ancora dell’idea che l’essere umano non sia nato per essere monogamo”, ha aggiunto, accennando all’importanza di mantenere vivo, all’interno di ogni relazione, un sentimento di continuo rispetto reciproco: “Negli equilibri di coppia, può succedere di tutto, l’importante è che non venga meno il rispetto”.

Inoltre, Enrico Papi si è soffermato sul concetto di fedeltà, lasciando spazio a una profonda riflessione: “La fedeltà, per come la intendiamo noi, non esiste. Quelli che dicono il contrario, mentono sapendo di mentire”.