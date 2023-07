Enrico Brignano e Flora Canto festeggiano l’anniversario di nozze. “Speriamo il primo di una lunga serie”

Hanno festeggiato il loro primo anniversario di matrimonio Enrico Brignano e Flora Canto. I due, insieme dal 2014, avevano celebrato le nozze proprio il 30 luglio del 2022.

Brignano ricorda emozionato quel giorno in un post Instagram, una carrellata di foto tra le quali spicca quella con i loro due bambini, Martina, nata nel 2017, e Niccolò, nato nel 2021.

“Buon anniversario amore mio… siete il regalo più bello che la vita mi potesse fare” scrive il comico. “Amore, speriamo il primo di una lunga serie” risponde lei sotto. Tantissimi i commenti di auguri, tra cui quello della showgirl Matilde Brandi, grande amica della sposa, e quello dell’attrice Tosca D’Aquino, sua testimone di nozze.

La coppia si era sposata nella villa secentesca Posta Vecchia Hotel di Palo Laziale, a Ladispoli, in mezzo a 150 invitati. I due erano arrivati a bordo Cinquecento vintage decappottabile. A unirli in matrimonio il sindaco della cittadina, Alessandro Grando, che per l’occasione aveva anche pubblicato su Facebook una foto con la coppia.

A far conoscere Enrico Brignano e Flora Canto era stato il conduttore TV Giancarlo Magalli, in un incontro che è stato definito dalla coppia un colpo di fulmine. Poi, nel 2021, la proposta di nozze sul palco dell’Arena di Verona, davanti a 6000 persone. Per il comico, impegnato sentimentalmente con la ballerina Bianca Pazzaglia dal 2008 al 2013, si tratta di seconde nozze.