Anche l’edizione 2021 di X Factor Italia si è conclusa. Una finale che ha potuto finalmente tornare al Mediolanum Forum di Assago (dopo lo stop del 2020 a causa della pandemia) regalando ai concorrenti un’esperienza unica: cantare di fronte a circa 5000 persone in uno dei palazzetti più importanti d’Italia. Tre manche che hanno portato alla finalissima, gIANMARIA contro Baltimora. Uno scontro che vedeva il primo come grande favorito, ma che si è concluso con un risultato inaspettato: contro ogni aspettativa, Baltimora è il vincitore della quindicesima edizione del talent show di Sky.

Una vittoria a sorpresa quella di Edoardo Spinsante (questo il suo vero nome), che ha portato il suo giudice, Hell Raton, ad aggiudicarsi due successi consecutivi (nel 2002 ha vinto con Casadilego). Delusione, invece, per il diciannovenne gIANMARIA, concorrente del roster di Emma, che deve accontentarsi del secondo posto. Ma, a giudicare da come cantava e ballava sulle note dell’inedito di Baltimora, Altro, non sembra averla presa troppo male.

gianmaria che perde, ma resta comunque a cantare le canzoni di Baltimora 💔#XF2021 pic.twitter.com/CjlyAAVacY — hey🤠 (@letsspicethisup) December 9, 2021

Il trionfo di Edoardo ha scatenato il web, che si è diviso: c’è chi, sui social network, lo definisce “un vero artista“, chi sostiene che abbia fatto “un percorso stupendo” e che la sua vittoria sia “meritatissima“. Ma anche chi parla di lui come “Il Lorenzo Licitra di questa edizione“. Come dimenticare, infatti, il risultato inaspettato della finale del 2017, quando il tenore ha sconfitto niente di meno che i Måneskin, finendo nel dimenticatoio poco dopo. Pare che gli utenti di Twitter non se ne siano affatto dimenticati, e i commenti ironici sul destino di Baltimora e gIANMARIA non si fanno attendere:

gIANMARIA tranquillo, è la bellezza del secondo posto#XF2021 pic.twitter.com/VNlFVLIK0t — __ i 🍬 (@i_buona) December 9, 2021

Nonostante alcune critiche, arrivate soprattutto dai fan del secondo classificato, Baltimora ha conquistato i giudici e il pubblico di X Factor fin dalla sua prima audizione, dove si è presentato in punta di piedi, come un ragazzo timido e introverso. Ma con un enorme talento, tanto nel canto quanto nella scrittura e nella produzione. “Ora esci dalla tua cameretta e spiega le tue ali“, gli ha detto Manuelito.

Ascoltare #Baltimora su #Spotify e ascoltarlo ai live di #xf2021 non c’è assolutamente nessuna differenza. Questo per farvi capire quanto sia pazzesco sto ragazzo. — Serena (@SerenaScuzzarel) December 9, 2021

E ha dimostrato la sua umiltà anche durante la finale: è incredulo di essere arrivato sul palco del Forum di Assago e ancora di più quando viene proclamato vincitore da Ludovico Tersigni. “Non ha assolutamente senso questa cosa“, sono le sue prima parole dopo il trionfo. Ma per il pubblico che lo ha votato e per i fan che si è conquistato questa vittoria un senso ce l’ha eccome.