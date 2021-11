Nika Paris è la seconda eliminata del quinto Live di X Factor 2021. La pop star sedicenne non ha convinto il pubblico a casa con la sua interpretazione di Don’t Start Now di Dua Lipa ed è andata al ballottaggio con Baltimora. I giudici hanno scelto quasi all’unanimità, tranne Mika, e, nonostante la concorrente bulgara sia piaciuta molto con il suo inedito No Limit, di far uscire lei, salvando il cantante di Ancona

Una scelta non facile perché nessuno di loro si aspettava questo ballottaggio e il dispiacere per la perdita di un’artista così giovane e talentuosa era palpabile: “Inizio a non capire come voti il pubblico”, ha commentato Hell Raton. Mika invece ha sottolineato come sia un peccato non avere una donna in gara alla semifinale dello talent show di SkyUno.

La cantante, al secolo Nikol Palascheva, essendo minorenne a mezzanotte ha dovuto abbandonare il palco e non ha avuto la possibilità né di assistere al verdetto dal vivo né salutare nessuno. Finisce così questa avventura televisiva per questa giovane donna che dalla Bulgaria è venuta in Italia per partecipare a X Factor, il suo sogno da sempre. Ma siamo certi che di lei si sentirà ancora parlare molto presto.

Alle Audizioni aveva conquistato i giudici con una cover di Je veux di ZAZ, e il suo timbro di voce ha lasciato a bocca aperta tutti, specialmente Mika, e ai Bootcamp, conferma le aspettative del giudice cantando Flou di Angèle. Mika infatti la sceglie per il suo Roster agli Home Visit dove Nika Paris trionfa con il brano La chanson de Prevert di Serge Gainsbourg, ottenendo il lasciapassare per i Live.

Anche il popolo del web non ha gradito questa eliminazione e i fan della cantante si sono scatenati nei commenti: “Non ve la meritate Nika, troppo fine ed elegante, preferite il solito rap e le urla”, dice un utente su Instagram. E ancora, “Pazzesco, contro Baltimora non c’era paragone, Nika meritava di più”, “No vabbè ma è strategia. Avrebbe vinto e l’avete eliminata……….”.