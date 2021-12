È tutto pronto per la semifinale di X Factor 2021, in onda in prima serata su Sky Uno giovedì 2 dicembre. Una serata che si preannuncia ricca di emozioni per i cinque concorrenti rimasti in gara, che si contendono un posto sul palco del Forum di Assago per la finale. Tra i giudici, soltanto Manuel Agnelli è riuscito a portare fino a questo punto due dei suoi talenti, Erio e i Bengala Fire, mentre per gli altri è rimasto solo un cantante: Gianmaria per Emma, Fellow per Mika e Baltimora per Hell Raton.

Anche per la penultima puntata del talent show di Sky sono previste due manche. La prima è importantissima per i concorrenti, che per la prima volta hanno la possibilità di duettare con alcuni grandi nomi della musica italiana e internazionale. Fellow si esibisce sulle note di I Won’t Complain insieme ad uno dei suoi idoli, Benjamin Clementine, mentre Baltimora canta La Vita Veramente in duetto con Fulminacci. Erio e i Bengala Fire cercano di ottenere un posto in finale al fianco, rispettivamente, de La Rappresentante di Lista e Motta, con Amare e Del Tempo Che Passa La Felicità. Gianmaria si mette invece in gioco con un classico della musica italiana, Spaccacuore, insieme a Samuele Bersani.

Alla fine della prima manche, però, nessuna eliminazione: tutti e cinque gli artisti in gara tornano sul palco per una seconda esibizione. In questo caso i concorrenti portano le cover che i giudici hanno assegnato loro. Al termine delle cinque canzoni, i due talenti meno votati si affrontano, come di consueto, nel ballottaggio. Questa volta, però, l’eliminazione è più importante che mai, perché decreta chi saranno i quattro finalisti dell’edizione 2021 di X Factor Italia