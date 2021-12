X Factor 2021: il look di Emma Marrone per la finale è pura luce

In attesa di vederla sul palco di Sanremo 2022, ci siamo lasciate abbagliare dal vestito color glicine e in stile retrò che ha indossato per l'ultima puntata del talent show: pizzo, glitter e trasparenze che hanno brillato al Forum di Assago.