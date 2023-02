Eros Ramazzotti: "Aurora sbarcherà nella musica, io ho ritrovato l'amore"

É un periodo particolarmente intenso quello che si trova a vivere Eros Ramazzotti, che si trova al momento ad Amsterdam, terza tappa europea del suo World Tour, partito da Los Angeles il 30 ottobre 2022 e che proseguirà fino ad agosto con centro concerti in giro per il mondo. La fatica è certamente tanta, ma lui non sembra minimamente risentirne pur avendo quasi 60 anni (li compirà a ottobre 2023), ma anzi sembra avere energie tipiche di un ragazzino.

A dargli entusiasmo non può che essere anche quello che sta accadendo nella sua vita privata. A breve, infatti, sarà nonno per la prima volta grazie ad Aurora, la sua primogenita e non vede l’ora di conoscere suo nipote. Questa nuova esperienza non può che emozionarlo: “Mi diverte pensare che sarò nonno – ha detto in un’intervista a Il Messaggero –. Quando Aurora avrà partorito, prenderò un volo e andrò da lei e da tutti loro”.

Il futuro nonno sembra avere le idee chiare su quale possa essere il futuro di sua figlia, che potrebbe seguire le sue orme: “Lei avrebbe voluto cantare, ma io le ho sempre sconsigliato di farlo: sarebbe sempre stata “la figlia di” e avrebbe avuto i riflettori puntati più di quanto non ne abbia oggi, visto che sui social ha più follower di me. Mi ha sempre ringraziato per questo, ma adesso che ha fatto altro può anche provarci e fare un disco. Se avesse iniziato cantando, con un papà come me avrebbe avuto problemi. Lei potrebbe fare anche un album. Io la aiuterò: scrivendo, organizzando, e scegliendo come ho sempre fatto. E canteremo anche insieme”.

L’artista, che ha recuperato anche il rapporto con la ex Michelle Hunziker (“È una donna incredibile“), fa il possibile per curare la sua forma fisica: “Pratico il Kyokushinkai karate. Dopo una brutta caduta nel 2020 mi sono dovuto operare alla spalla destra e così, per rimetterla a posto, grazie a un amico ho iniziato ad allenarmi in una palestra di Paratico, vicino a Brescia. Il mio senpai Luigi mi ha fatto scoprire un mondo di forza, resistenza e disciplina. Non faccio combattimenti, ma è bellissimo. Mi alleno anche a non sentire il dolore, cosa che nella vita serve sempre”.

Solo qualche tempo fa Eros Ramazzotti aveva rivelato come la showgirl svizzera sia destinata ad avere un posto sempre speciale nel suo cuore, ma ora la situazione sembra essere cambiata: ora avrebbe ritrovato l’amore. “Qualcosa di buono adesso c’è. Ma non voglio dire altro. Meglio così”. Insomma, difficile davvero volere qualcosa di più.