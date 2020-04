Essiccatori per alimenti: quale comprare?

Gli essiccatori per alimenti si stanno ritagliando uno spazio speciale nelle nostre cucine: ecco quale comprare tra i prodotti sul mercato.

Cos’è un essiccatore alimentare e a cosa serve? Si tratta di un piccolo elettrodomestico che consente di disidratare verdura, frutta, bacche, funghi, carne, erbe aromatiche, fiori, bucce, semi, pasta fresca ma anche lievito in maniera ottimale.

I cibi essiccati sono caratterizzati da una lunga durata di conservazione (fino a un anno), da un sapore forte e concentrato, da un volume più ridotto, che permette, quindi, di fare scorta più facilmente degli alimenti preferiti. Infine, l’essiccazione lenta a temperature basse (dai 42° C per le diete raw a un massimo di 65° C circa) mantiene tutte le proprietà nutritive di frutta e verdura.

Grandi fan degli essiccatori sono gli amanti del bio, dei prodotti a km zero e di cibi che non si trovano in commercio tutto l’anno. L’essiccatore, infatti, permette di acquistare, disidratare e mettere da parte frutta e verdura prima che questa si rovini, limitando gli sprechi.

Del resto, l’essiccazione al sole è un metodo conosciuto fin dall’antichità per la conservazione degli alimenti, e questo apparecchio lo porta nelle case di tutti noi.

Gli essiccatori per alimenti migliori

Gli essiccatori per alimenti si dividono, naturalmente, in base alle caratteristiche, da scegliere seguendo le proprie esigenze. Piccoli e pratici da riporre nei pensili, o più grandi e dalle prestazioni professionali per grandi quantità.

La principale differenza sul funzionamento riguarda il flusso d’aria. Il migliore è senz’altro il flusso d’aria orizzontale, in quanto questo tipo di circolazione permette una essiccazione omogenea di tutto il cibo inserito.

Con cestelli in plastica o in acciaio Inox in cui posizionare frutta e verdura tagliata a pezzetti, questi elettrodomestici hanno diversi programmi, che fanno la differenza con l’essiccazione nel normale forno a basse temperature. Nel forno, infatti, non è facile tenere sotto controllo la temperatura, gli alimenti rischiano di bruciare. Il forno comporta poi un notevole dispendio energetico e un surriscaldamento di tutto l’ambiente.

L’essiccatore scatena la fantasia in cucina. Dai semplici snack ai dessert, dalle decorazioni ai risotti, tutto può trasformarsi in qualcosa di speciale con l’aggiunta di questi ingredienti naturali e saporiti.

Abbiamo selezionato gli essiccatori per alimenti migliori, tra cui scegliere in base alle esigenze, allo spazio in cucina, al prezzo.

Il più economico SPICE TESEKO essiccatore disidratatore per alimenti Easy Un disidratatore per alimenti a 5 scomparti con temperatura regolabile dai 35 ai 70 gradi 28 € su Amazon 33 € risparmi 5 € Pro BPA free

5 scomparti

Ottimo rapporto qualità/prezzo Contro Per quantità limitate

Un essiccatore essenziale, ma con tutte le funzioni necessarie per ottenere un risultato soddisfacente. Realizzato con materiali senza BPA, ha una temperatura regolabile tra i 35 e i 70 gradi centigradi e 5 vassoi regolabili. I comodi scomparti regolabili sono studiati per una distribuzione ottimale del calore.

Like a Pro MiMiya Essiccatore per Frutta e Verdura Super tecnologico Un apparecchio con flusso di aria orizzontale durevole, molto capiente, silenzioso e in acciaio Inox 139 € su Amazon 399 € risparmi 260 € Pro Capiente

Pannello LED

Solido Contro Nessuno

Un apparecchio che soddisfa tutto quello che si desidera da un essiccatore moderno. Dalla grande capienza e con una ampia finestra, ha un controllo digitale sulla temperatura, che va dai 35 ai 75℃, e sul timer, con il conto alla rovescia integrato fino a un massimo di 19,5 ore alla volta e con spegnimento automatico.

La nostra scelta Tauro Essiccatore alimentare Domus B5 Made in Italy A flusso orizzontale, ha 5 cestelli in materiale plastico, essicca fino a 3 Kg e viene prodotto al 100% in Italia 176 € su Amazon Pro Perfetta resa

Motore con Dryset Pro

12 programmi Contro Nessuno

Il più piccolo della linea Biosec di Tauro. Un prodotto semplice, compatto. Monta il sistema elettronico DrySet Pro, che con i 7 programmi automatici e i 5 livelli di temperatura manuale, timer e mantenimento porta l’essiccazione professionale anche a casa.

Stiloso Klarstein Arizona Disidratatore e Essiccatore Potente e compatto Un prodotto molto amato, che grazie al profilo nero fa la sua bella figura in cucina 134 € su Amazon Pro Calore omogeneo

Display digitale

Di design Contro Nessuno

Con una potenza riscaldante di 500 Watt ad elevata efficienza energetica e la distribuzione omogenea del calore, rimuove tutta l’acqua dagli alimenti in tempi brevi. La temperatura può essere regolata senza intervalli tra 35 e 70 °C, si usa facilmente grazie al display e ripiani e coperchio sono lavabili in lavastoviglie.

A tutta semplicità Zociko Essiccatore Leggero e compatto Un essiccatore con un ottimo rapporto qualità prezzo e tutte le funzioni essenziali, come il timer integrato 59 € su Amazon 299 € risparmi 240 € Pro Timer integrato

Manuale in italiano

Facile da pulire Contro Tempi lunghi

Un modello essenziale ma tecnologico e con tutte le funzioni essenziali. Ha, infatti, un display LCD e un sistema di circolazione del flusso d’aria a 360° per una essiccazione omogenea. I cinque vassoi impilabili, hanno una altezza può essere regolata, a seconda dello spessore degli ingredienti, molto pratica.