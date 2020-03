Scegliere la macchina per la pasta elettrica o manuale vuol dire fare la pasta in casa quando si desidera, selezionando gli ingredienti preferiti e creando varianti in base a gusti e fantasia.

La macchina manuale, quella classica, che abbiamo o abbiamo avuto tutti in casa da sempre, è in acciaio cromato e, grazie a manovella e ai vari accessori, può dare forma alla semplice sfoglia, ai ravioli, a fettuccine e taglioni, il meglio della dieta mediterranea.

La versione elettrica è, naturalmente, più veloce e spesso più completa grazie a trafile aggiuntive. La sua caratteristica principale è che non è necessario girare la manovella, ma l’operazione di uscita della pasta è automatizzata. Tuttavia alcuni modelli top di gamma fanno molto di più, grazie a impastatrice, bilancia integrata, programmi automatici.

Macchina per la pasta elettrica e manuale: quali scegliere

La scelta dipende dalle esigenze, dallo spazio in cucina riservato ai piccoli elettrodomestici e dal budget a disposizione. In casa e soprattutto in cucina occorre scegliere e selezionare elettrodomestici efficienti, pratici e che riescano ad accorciare i tempi di preparazione così come quelli delle pulizie.

La nostra redazione ha selezionato le macchine per la pasta elettriche e manuali migliori tra cui scegliere.

Imperia Macchina manuale

La macchina Imperia in acciaio cromato è il modo più classico per fare la pasta in casa. I due rulli possono essere regolati gradualmente: la pasta può essere tirata in sfoglie più sottili girando la manovella e con l’accessorio tagliata per spaghetti o per tagliatelle. Sono inoltre disponibili accessori aggiuntivi per fare una varietà di diversi tipi di pasta.

Prezzo consigliato 41,50 euro. Acquista ora

Ariete Macchina pasta elettrica

Il nuovo Pastamatic Ariete affianca alla manovella classica un motore laterale, capace di garantire una pasta omogenea e perfetta per un’ora di lavoro. La manopola consente di scegliere fino a 9 livelli di spessore della sfoglia, mentre i due accessori in dotazione permettono di ottenere quattro formati di pasta tagliatelle, tagliolini, pappardelle, fettuccine oltre alla lasagna.

Prezzo consigliato 69 euro. Acquista ora

Demetra Macchina per cavatelli, orecchiette, gnocchetti

Non solo lasagne e fettuccine. Con questa semplice e efficace macchina è possibile ottenere 3 formati di pasta tradizionali regionali: cavatelli, orecchiette e gnocchetti sardi.

Prezzo consigliato 87 euro. Acquista ora

Philips Viva Collection Pastamaker

Philips Pasta Maker Viva consente miscelazione, impasto ed estrusione automatici e veloci. Prepara 450 g di pasta fresca in soli 18 minuti in 4 possibili tipi di pasta classici, spaghetti, penne, fettuccine e lasagne. Include un ricettario gratuito pieno di idee originali.

Prezzo consigliato 132,41 euro. Acquista ora

Imperia PastaPresto

Elegante e funzionale, ha un design raffinato che si sposa con la praticità e la tradizione della buona pasta fatta in casa. Il motore elettrico permette di realizzare, ancora più velocemente, la sfoglia in sei diversi spessori e due tipi di pasta: tagliatelle e fettuccine.

Prezzo consigliato. Acquista ora