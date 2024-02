Re Carlo III è tornato al lavoro: nonostante la diagnosi di cancro di poche settimane fa, il sovrano del Regno Unito si è presentato alla settimanale udienza con il primo ministro del Regno Unito, Rishi Sunak, a Buckingham Palace.

“È bello vederla così bene”, avrebbe detto quest’ultimo al re, come riportato da The Independent. “È una magia”, ha risposto ironico Re Carlo, confidando anche al primo ministro di aver ricevuto grande supporto dai sudditi dopo la diagnosi. “Ho ricevuto bellissimi messaggi e biglietti. Molti hanno fatto piangere”, ha detto quindi il sovrano commosso.

Anche Sunak stesso avrebbe mostrato supporto al sovrano, dicendo dopo la stretta di mano: “Siamo tutti con lei. Il Paese è con lei”. In seguito, i due avrebbero anche parlato delle organizzazioni per la lotta al cancro, che il sovrano avrebbe definito “meravigliose”.

La diagnosi di tumore era stata comunicata ai sudditi poche settimane fa, ma senza specificare di che tipo di cancro si trattasse. A causa di questo, tutti gli impegni dei Re Carlo III, oggi 75 anni, erano stati annullati.

Con un comunicato ufficiale, Buckingham Palace aveva riferito: “Il Re è grato alla squadra di medici per il loro intervento tempestivo, che è stato possibile grazie al suo recente intervento in ospedale. Resta del tutto ottimista sulle cure e conta di tornare ai suoi doveri pubblici al più presto. Sua Maestà ha deciso di rendere nota la sua diagnosi per evitare congetture e nella speranza che possa contribuire alla comprensione verso tutti quelli che nel mondo sono colpiti dai tumori”.