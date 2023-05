Ezio Greggio celebra sui social le nozze del figlio Giacomo: "Buona vita"

Ezio Greggio condivide su Instagram una dedica speciale per il primogenito Giacomo, convolato a nozze il 7 maggio 2023 con la compagna Sheeren Doummar. Il celebre conduttore pubblica uno scatto in cui appare in compagnia del novello sposo e del figlio minore, Gabriele.

“Ci sono giorni indimenticabili nella vita: oggi è uno di questi. Buona vita Giacomo e Sheeren”, è un’emozione indescrivibile quella provata dal cabarettista 69enne che ritaglia anche via social uno spazio per esprimere tutta la gioia nei confronti del promesso sposo.

La giovane coppia, dopo essersi conosciuta tra le vie della città di Londra (in cui entrambi lavorano), ha coronato il proprio sogno d’amore nei pressi di Villa Cetinale, una location immersa nel verde della città di Siena. Sheeren Doummar, di origini libanesi, è un architetto di professione, mentre Giacomo Greggio lavora nel settore della finanza ed è il primogenito avuto dalla precedente relazione del conduttore di Striscia la Notizia con Isabel Bongochea.

Il fratello più piccolo dello sposo, Gabriele, anche lui figlio del presentatore e dell’ex compagna, figura tra gli invitati principali del matrimonio e condivide tra le storie su Instagram alcuni momenti indimenticabili dell’evento: “Ezio ‘Armani’ in aiuto di Giacomo”, commenta scherzosamente mentre inquadra il papà alle prese con il colletto della camicia del festeggiato, immortalando alcuni dei momenti più intimi delle nozze.

I festeggiamenti sono proseguiti per tutto il giorno al ritmo di balli di gruppo e calici di champagne, come si vede nelle storie condivise dalla sposa novella, una serie di immagini che incorniciano al meglio la bellezza dell’evento, lasciando un ricordo indimenticabile nella memoria di tutti gli invitati.