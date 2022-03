Mentre le bombe continuano a cadere su diverse città dell’Ucraina e l’invasione russa sembra non volersi fermare, c’è chi, sui social network, cerca con tutti i mezzi possibili di tenere informati i propri follower su ciò che accade. Tra questi anche influencer e personaggi famosi, come ad esempio Fabrizio Corona. Il fotografo dei vip sembra essere particolarmente sensibile all’argomento (come tutti, d’altronde) e ogni giorno pubblica sul suo profilo Instagram aggiornamenti e notizie sulla situazione ucraina. Tanto da affermare di volersi arruolare e andare a combattere in prima persona.

Proprio con un post sui social, infatti, Corona ha voluto esprimere la propria vicinanza al popolo ucraino, rendendosi disponibile per unirsi all’esercito e per battersi per la resistenza contro la Russia. “Io voglio andare. Andrò. Voglio morire in gloria“, ha scritto su Instagram, dove aveva pubblicato un estratto di un discorso del presidente ucraino Volodymyr Zelensky. “Chiunque voglia unirsi alla difesa dell’Ucraina, dell’Europa e del mondo può venire fianco a fianco con noi ucraini. Sarà la prova del vostro sostegno al nostro Paese“, recita il post del Corriere della Sera, poi ricondiviso da Corona, nel quale viene citato l’appello che Zelensky ha fatto a tutto il mondo.

Appello a cui il fotografo ha scelto di rispondere. Da dicembre 2021, però, Corona si trova agli arresti domiciliari, a cui è stato condannato per almeno un anno: al momento, quindi, partire per Kiev potrebbe essere difficile. Anche perché l’ultima volta che ha ottenuto un permesso per recarsi a Roma, le forze dell’ordine lo hanno trovato in un locale di Genova, per poi sottoporlo allo stato di fermo giudiziario.

Nonostante a molti sia sembrato convinto delle proprie intenzioni, la sua dichiarazione di volersi arruolare per combattere in Ucraina ha lasciato perplessi molti utenti del web: tra i commenti sotto al post, sono centinaia le persone che lo hanno criticato per la sua affermazione. “Ma falla finita“, “Patetico“, “Non ci crede nessuno“: sono soltanto alcuni dei commenti che ha ricevuto. Commenti che si sono moltiplicati il giorno seguente, quando Corona ha pubblicato un altro post, in cui mostra il suo nuovo tatuaggio; ma anche numerose stories in cui appare in una discoteca. Insomma, sembra che sia bastato un giorno per dimenticare la promessa fatta all’esercito ucraino.