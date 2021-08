Cosa succede se la vita di uno scapolo incallito viene sconvolta da una donna e dai suoi due bambini? La risposta è nella commedia francese Famiglia Allargata, in onda il 25 agosto 2021 su RaiTre. Il film, Les Dents, pipi et au lit in lingua originale, è del 2018 ed è diretto da Emmanuel Gillibert. I protagonisti sono Arnaud Ducret, nel ruolo di Antoine e Louise Bourgoin, Jeanne.

Lui è un single convinto e irriducibile, ha quarant’anni e vive la sua vita spensierata frequentando donne diverse ogni sera. Da sfondo le romantiche strade di Parigi. Un giorno la sua vita viene sconvolta dalla partenza del suo coinquilino e amico Thomas che si trasferisce a Los Angeles. Antoine inizia così a fantasticare su quello che dovrebbe essere il suo nuovo coinquilino, il direttore di un’agenzia di modelle.

L’uomo già si immagina bellissime ragazze passeggiare per l’appartamento. All’improvviso la notizia: il direttore rinuncia ad affittare la stanza. Antoine si deve sbrigare a trovare un rimpiazzo e accetta l’offerta di Jeanne. Una bellissima ragazza single che gli fa ben sperare in serate romantiche e dolce compagnia. Resta completamente scioccato quando scopre che la donna si è trasferita da lui con i suoi due figli,Théo 8 anni e Lou 5 anni. Lei ha da poco lasciato il marito che la tradiva e la loro casa.

Il trailer è preannuncia un film divertente da guardare insieme a tutta la famiglia. In Francia è uscito nelle sale il 28 marzo 2010 e l’incasso è stato di 3,47 milioni di euro, mentre in Italia, al cinema nel mese di maggio dello stesso anno, si è fermato a 102mila euro. La pellicola è l’opera prima per il regista francese e racchiude molte delle tematiche care alle commedie odierne: separazione, figli, l’essere single a 40 anni, tradimenti e convivenza.