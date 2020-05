Lenny Kravitz compie 56 anni: auguri allo scapolo d'oro della musica

Compie oggi 56 anni uno degli scapoli d’oro dell’industria musicale, un sex symbol ancora molto celebrato nonostante l’età non più così giovanile, ma sopratutto un musicista sulle note delle cui canzoni in molti si sono innamorati. Parliamo di Lenny Kravitz, il cantante statunitense autore di classici quali Fly Away e American Woman.

Appassionato di musica sin da piccolo, il giovane Leonard Albert (vero nome dell’artista), ha infatti imparato immediatamente a suonare pianoforte, chitarra, basso e batteria, per poi essere accettato nel coro del California Boys Choir e nella Metropolitan Opera della California.

L’esordio però non avviene all’insegna di quel rock venato di soul, psichedelia, funk e reggae per cui lo conosciamo, in quanto gli eroi giovanili di Kravitz, che inizia a incidere con il nome d’arte di Romeo Blue, sono Miles Davis, Count Basie, Duke Ellington ma anche Prince e Sly Stone.

È infatti nella seconda metà degli anni ’80 che si verificano due avvenimenti fondamentali nella vita del cantautore: l’incontro con la futura moglie Lisa Bonet, con la quale si trova a dividere un appartamento a New York, nonché l’ascolto di artisti quali Jimi Hendrix, Beatles, Led Zeppelin, Stevie Wonder e Bob Marley, con una profonda revisione del proprio processo di scrittura (nonché del look, grazie alla Bonet) e la firma di un contratto con Virgin Records.

Nel 1989 arriva infatti l’album d’esordio Let Love Rule, che contiene molti dei suoi classici, e l’anno dopo arriva la consacrazione con la collaborazione con Madonna, con la quale inizia una relazione (ufficialmente mai confermata), così come il divorzio da Lisa Bonet, da cui nel 1988 era nata la figlia Zoe Isabella.

Ancora oggi però Lenny rimane uno degli scapoli d’oro di Hollywood, nonostante l’artista abbia dichiarato più volte di sentirsi legato da un profondo rispetto per la prima e unica moglie, guadagnato nel corso del tempo dopo anni di risentimento.

Tanti i flirt che sono stati attribuiti al rocker nel corso del tempo: tra questi, oltre alla già citata Madonna, anche due bellezze latine quali Penelope Cruz e Adriana Lima e la ex storica di Johnny Depp, Vanessa Paradis. A confermare invece la liaison Nicole Kidman, alla quale Kravitz avrebbe dedicato il suo singolo di successo Lady. L’ultima fiamma del cantante sarebbe la giovanissima supermodella brasiliana Barbara Fialho.