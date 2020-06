Bikini 2020: trend, colori e con mascherina abbinata

Le spiagge e le piscine si iniziano a popolare e muniti di mascherina e costume da bagno (spesso coordinati) anche nell’estate 2020 è possibile affrontare mare e abbronzatura: i bikini 2020? In stile retrò e fantasie tropicali audaci, nei colori di tendenza della moda Primavera-Estate 2020, dai toni pastello sino alle nuance fluo, e in deliziose stampe vichy.

Largo agli anni Ottanta, con slip sgambatissimi, spazio a fiocchi e volant, con modelli da abbinare ai pareo o da indossare con caftani e infradito gioiello; in bianco e nero, per non sbagliare, ma anche in fucsia, blu e arancione, per far risaltare la tintarella.

Bikini 2020: trend e colori

Canotta senza ferretto e bikini a vita alta per il bikini dal gusto retrò proposto da Calzedonia, in linea con le tendenze dell’estate 2020. È impreziosito da un motivo ad anelli in stile bambù in vita ed è in tessuto dalla texture con motivo catenella dall’effetto tridimensionale. Completamente foderato e con cuciture invisibili studiate per non segnare la figura. Prezzo consigliato: 60 euro Impazza il design monospalla come quello realizzato da Oserée da indossare con slip a vita bassa in un tessuto brillante ed elegante in otto varianti di colore. Prezzo consigliato: 200 euro Non tramonta la passione per il costume a due pezzi a fascia, che permette un’abbronzatura perfetta sulle spalle. Tezenis propone un bikini a fascia scollata a cuore con coppe leggermente imbottite, senza ferretto, in tessuto iridescente fucsia da abbinare con uno slip a vita normale. Prezzo consigliato: 22,98 euro Arrivano dagli anni ’80 gli slip sgambatissimi fatti per mettere in evidenza in punto vita. Da Oysho sono in versione low cost e super cool in stampa di fiori arty e fodera in poliestere riciclato. Il reggiseno abbinato ha scollo all’americana, con coppa rimovibile, senza ferretto e chiusura sulla schiena regolabile. Prezzo consigliato: 35,98 euro Tanti i brand che hanno creato deliziosi modelli a triangolo che mettono in evidenza il décolleté, come Kinda 3D Swimwear: slip con laccetti decorati con pom-pom 3D in tulle da indossare con uno slip con sgambatura alta, per un’abbronzatura perfetta. Prezzo consigliato: 195 euro Non mancano proposte con fiocchi, come quelle viste da Stella McCartney che a uno slip a vita alta con sgambatura alta abbina un top annodato al centro sul davanti con stampa cavalli. Prezzo consigliato: 180 euro

Bikini e mascherina abbinata

Il bikini nell’estate del 2020 può essere abbinato alla mascherina. Sono diversi i brand made in Italy che propongono modelli realizzati con la stessa stampa. Non si tratta di presidi sanitari, ma accessori fashion da sfoggiare in spiaggia, lavabili e riutilizzabili che con l’aggiunta di un filtro da inserire all’interno, possono anche servire da protezione.

La mascherina può essere acquistata anche monocolore e abbinata a uno dei colori della fantasia del bikini.

Hamalfitè ha creato una mascherina lavabile nera, mascherine con stampa abbinate al costume da mare bikini a triangolo e una mascherina protettiva lavabile in pizzo San Gallo