Costumi interi 2020: le collezioni più belle

Modello pushup della linea Essential by Yamamay è realizzato in charmeuse karima tinta unita. Modello con coppe push up e scollatura a cuore che vi permetteranno di valorizzare il decolleté in modo molto femminile. Laccio del reggiseno da annodare a fiocco sulla schiena per un tocco romantico. Linea con taglio sgambato, perfetto per contenere le forme con uno stile da pin up.

Prezzo consigliato: 59,95 euro