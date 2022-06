Grande spavento per Federica Panicucci in autostrada. La showgirl si trovava a bordo della sua auto con i suoi figli Sofia e Mattina, e il compagno Marco Bacini, per andare a un matrimonio di amici. A un certo punto la macchina ha iniziato a slittare e sono stati costretti a fermarsi.

Panicucci ha raccontato la vicenda dalle sue storie Instagram, mostrando anche i danni alla vettura: una gomma letteralmente esplosa che poteva potare l’auto fuori strada, provocando anche un grave incidente. Per fortuna, sia lei che gli altri passeggeri stanno tutti bene, nessuno si è fatto male:

“Per fortuna siamo riusciti a entrare in un’area di servizio e adesso stiamo chiamando l’Aci e il carroattrezzi. Siamo fiduciosi che arriveremo al matrimonio per tempo. Fortunatamente stiamo tutti bene, Marco era alla guida e andavamo piano”.

La conduttrice di Mattino Cinque, alla fine della disavventura, è riuscita anche a partecipare alla cerimonia in chiesa, grazie al tempestivo intervento di un amico che è andato a prenderla e l’ha accompagnata, insieme ai suoi figli. Nel mentre il suo compagno è rimasto nell’area di servizio in attesa dei soccorsi.

Federica Panicucci, ha concluso le sue storie raccontando come è andata a finire: nuovamente nella sua auto accanto a Marco Bacini, in direzione Lucca dove si sarebbe tenuto il ricevimento delle nozze, ha spiegato che l’Aci ha semplicemente cambiato la gomma esplosa, e tutti insieme sono rientrati in possesso della vettura.

Nell’ultimo video pubblicato la showgirl ha detto “Tutto bene ciò che finisce bene”, e ha ringraziato tutti i suoi follower che le hanno dimostrato affetto e vicinanza preoccupandosi per le sue condizioni.