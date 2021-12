Puntuale come ogni anno, anche il 24 dicembre 2021, arriva su Canale 5 il tradizionale Concerto di Natale in Vaticano. Al timone dello show, trasmesso dal palco dell’Auditorium Conciliazione di Roma, ci sarà come sempre Federica Panicucci, che per l’occasione è stata invitata insieme al suo compagno, Marco Bacini, a incontrare Papa Francesco in un’udienza privata.

La coppia, si è presentata all’incontro speciale, con degli outfit elegantissimi total black. Federica Panicucci ha indossato un tubino lungo nero molto chic e in linea con le tendenza moda dell’inverno 2021. Lungo fin sotto le ginocchia, maniche lunghe e con una gonna dritta e avvitata. Il dettaglio che impreziosisce il look è una zip argento che corre su tutta la lunghezza dell’abito sulla schiena, fino all’orlo della gonna.

In attesa di assistere al concerto la notte della Vigilia di Natale, dove verranno anche sostenuti molti progetti di solidarietà, come Scholas Occurrentes e Missioni Don Bosco, e a cui parteciperanno cantanti italiani e internazionali come Rita Pavone e Francesca Michielin, Federica Panicucci ha postato sul suo profilo Instagram un video dell’incontro con il Santo Padre, dove si può ammirare il suo look.

La conduttrice ha completato l’outfit con un paio di pump nere con tacco a spillo, coda appena sopra la nuca e qualche morbida onda lasciata libera di incorniciare il viso. Un esempio di eleganza intramontabile che consacra ancora una volta il tubino indossato da Federica Panicucci, come abito perfetto in mille occasioni: un capo che nel corso degli anni è stato rivisitato in mille modi ma non passa mai di moda.