Federica Panicucci riesce sempre a sorprendere con i suoi look. Ultimamente ha indossato due abiti veramente meravigliosi. Due modelli completamente diversi se non per il colore: parola d’ordine total black e ultra chic. La bella conduttrice, prossima al timone del Concerto di Natale in Vaticano, nelle sue ultime uscite mondane ha sfoggiato due vestiti che fanno sognare.

Partiamo dal primo. È un abito ampio, un Audrey dress firmato da Antonio Riva e appartenente alla collezione Gran Sera. In tulle nero, ha gonna larga e corpetto senza maniche a collo alto: su tutto il vestito sono applicati fiori e lavorazioni gioiello in paillettes che arricchiscono il tessuto creando un elegante gioco di trasparenze. A completare il look Federica Panicucci ha scelto un paio di décolleté nere in vernice e tacco a spillo.

Per i capelli la showgirl ha preferito un’acconciatura raccolta e morbida sulla nuca, mentre per il make-up ha optato per un rossetto rosso e un leggero smokey eyes. I punti luce sono dati dai gioielli del brand Damiani: un paio di orecchini pendenti di brillanti, bracciali e anelli.

Il secondo abito è un tubino corto al ginocchio, con gonna avvitata e scollo a cuore. Le maniche di questo vestito sono molto particolari: un tulle lavorato che conferisce un aspetto a sbuffo grazie a delle frange che rimangono sollevate per tutta la lunghezza fino agli avambracci.

Il modello è firmato da Elisabetta Franchi e appartiene alla collezione Fall Winter 2021-22. Per completare questo outfit la conduttrice di Mattino 5 ha abbinato all’abito un paio di pump nere, orecchini a cerchio e un’acconciatura meno strutturata della prima: una coda bassa con morbide onde.