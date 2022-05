Fedez a cena con Mark Hoppus dei Blink 182: "Ho pianto come un bambino"

Il rapper ha coronato un suo sogno e ora è felice come non mai mentre racconta della sua serata speciale passata in compagnia di uno dei suoi idoli di sempre, il leader della band statunitense. Dalle storie del suo profilo Instagram, ha spiegato ai suoi follower come è avvenuto l'incontro all'ombra del Duomo e come ha conosciuto il bassista.