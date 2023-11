Chiara Ferragni e l’albero di Natale nella casa nuova

Chiara Ferragni ha pubblicato alcuni scatti del suo nuovo albero di Natale. La festa più magica dell’anno si avvicina e, del resto, l’imprenditrice ha spesso dichiarato di amare questo periodo, tanto da prepararsi per l’occasione con largo anticipo.

L’albero è stato allestito nella nuova casa dei Ferragnez, un attico in centro a Milano del quale la coppia aveva già mostrato molti angoli, immortalando e postando su Instagram i lavori in corso. Nella descrizione, però, Chiara Ferragni fa sapere al pubblico di non essersi ancora trasferita nella casa: “Non ci siamo ancora trasferiti ma abbiamo già il nostro albero di Natale da sogno nella nuova casa“, specifica l’imprenditrice.

“Grazie al mio amico Vincenzo Dascanio per creare e fornirci sempre le tue magiche idee”, conclude. Negli scatti possiamo vedere l’abete, decorato in rosso e oro, troneggiare al centro del salotto, mentre i piccoli Leone e Vittoria sono intenti ad addobbarlo. Intorno a loro, una serie di pacchetti degli stessi colori, e alcuni pupazzi vestiti in abiti natalizi.

Sono in molti i fan di Chiara Ferragni, però, a pensare che la metà di novembre sia troppo presto per l’albero di Natale: “Ti adoro ma l’albero di Natale a metà novembre non si può vedere…!”, scrive uno di loro. “Non ti sembra abbastanza presto? Mah le tradizioni di una volta non esistono più”, commenta un altro. “Mai fatto l’albero prima dell’8 dicembre”.

Critiche alle quali Ferragni ha risposto nelle sue storie: “Lo dice anche la scienza. Chi fa l’albero di Natale prima di dicembre è più felice”.