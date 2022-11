Vittoria Ferragni reginetta di stile con la pelliccia maculata

Vittoria Lucia Ferragni impara in fretta. Figlia della regina italiana di Instagram, la piccola Vittoria dimostra di essere un talento precocissimo in fatto di tendenza. In particolare, nelle ultime ore sta facendo parlare di sé per un outfit adorabile impreziosito da una pelliccia maculata in stile Crudelia De Mon. Insomma, una vera reginetta di stile, con un bel caratterino che non nasconde le grandi potenzialità della piccola di casa Ferragnez. In questo ne sa qualcosa senz’altro Leone, il suo fratello maggiore.

Da reginetta di stile a piccola influencer il passo è breve, ma la bimba biondissima di Chiara Ferragni e Fedez assomiglia sempre di più a sua mamma, e non solo per il colore dei capelli ma ora anche nello stile. L’ultimo outfit sfoggiato da Vittoria Lucia Ferragni è un’ulteriore conferma del talento naturale a provare look sempre alla moda e innovativi. Le prove generali da piccola influencer sono appena iniziate, grazie all’innata capacità di avere gli occhi di tutti su di sé per gran parte della giornata.

La piccola Vittoria Lucia Ferragni ha anche un rapporto fantastico con papà Fedez. Era la settimana scorsa quando il giudice di X Factor riprendeva Vitto mentre improvvisava un mini concerto con il pianoforte in casa in suo onore. Il video, senza farlo apposta, era diventato ben presto virale, alimentando ulteriormente l’amore dei fan vero la famiglia Ferragnez. A proposito, la seconda stagione della serie-tv dedicata a Chiara Ferragni e Fedez debutterà su Prime Video nel 2023.