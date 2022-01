È tempo di rebranding per Boss, uno dei marchi di moda più conosciuti al mondo, che per il 2022 ha deciso di optare per un nuovo logo. Lo stesso logo che abbiamo visto sulla felpa che Chiara Ferragni ha sfoggiato su Instagram al suo ritorno dalla Paris Fashion Week. L’influencer ha infatti abbandonato gli abiti audaci ed elegantissimi per indossare una felpa nera con cappuccio che è una calda coccola per l’inverno milanese, ovviamente firmata Boss.

Probabilmente vi starete chiedendo dove l’avete già vista. Sì, perché si tratta di un capo che sta letteralmente spopolando, e sta comparendo in decine di post sui social network. Sono moltissimi gli influencer, tiktoker, attori, modelle, sportivi, che stanno indossando la felpa con il maxi logo Boss sul davanti, con tanto di hashtag #BeYourOwnBOSS. È la nuova campagna del brand tedesco per la primavera/estate 2022, che coinvolge personaggi famosi come, appunto, Chiara Ferragni, ed è stata creata con l’intento di ispirare ognuno di noi a fare del nostro meglio, a inseguire i nostri sogni, ad essere “il boss di noi stessi“.

L’imprenditrice digitale ha infatti pubblicato sui social una post in cui chiede ai suoi follower “Quale consiglio dareste ai voi stessi più giovani?“. E lo ha fatto proprio indossando la felpa Boss, nella sua versione nera con cappuccio. Un capo semplice e adatto alla vita di tutti i giorni, dallo stile decisamente comfy, ma senza rinunciare ad essere cool. Come ci ha dimostrato Chiara Ferragni, che l’ha abbinato ad un paio di orecchini a cerchio iper luminosi della sua collezione e ad un beauty look soft glam. La felpa, poi, è realizzata con cotone sostenibile e biologico, coltivato con sostanze naturali e senza semi geneticamente modificati.

Vi raccomandiamo... I jeans di Chiara Ferragni sono i denim perfetti per tutto il 2022

Ma l’influencer non è certo l’unica ad aver sfoggiato la felpa diventata, in pochissimo tempo, iconica. Sfogliando le foto su Instagram la vediamo indosso alla supermodella Irina Shayk, al tiktoker Khabi Lame, al tennista Matteo Berrettini, passando per Hailey Bieber, Kendal Jenner, Lee Minho, Alica Schmidt e molti altri. Un capo basic e sportivo è diventato, così, il vero must have del 2022, perfetto per creare gli outfit più diversi a seconda di ciò che si sceglie di abbinare.