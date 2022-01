Sexy e strong come Chiara Ferragni? Questione di pantaloni stringati

Quando si parla di alta moda Chiara Ferragni è sempre in prima linea. L’influencer è volata a Parigi in occasione della Fashion Week, per assistere ad alcune delle sfilate più importanti dell’anno fra cui Dior, Chanel e Valentino.

Ospite all’Hotel de Crillon, albergo di lusso situato ai piedi degli Champs-Élysées, Ferragni ha condiviso con i suoi fedelissimi follower alcuni scatti della prima serata parigina. Questa volta ha scelto di indossare un outfit sensuale e strong, con il quale ha sicuramente lasciato il segno.

Il look total black è interamente firmato dallo stilista georgiano David Koma. Protagonisti della mise sono senza dubbio i pantaloni di pelle stringati, che le donano un effetto ribelle e rock. Il modello, a vita alta e con zampa d’elefante, è caratterizzato da due strisce posizionate nella zona anteriore, piene di lacci che si intrecciano fra loro. L’effetto vedo non vedo parte dalla zona dei fianchi e scende stringendosi sempre di più fino alle caviglie, lasciando scoperte alcune zone della pelle.

Abbracciando il monocolore, Chiara Ferragni ha scelto un body nero a vita alta e maniche corte, il cui tessuto si interrompe in un cerchio posizionato al centro del petto che lascia intravedere la scollatura.

La skin lucida dei pantaloni è ripresa dalla giacca di pelle leggermente oversize indossata dall’influencer come capospalla. Un capo che accentua maggiormente l’aspetto sovversivo del look grazie al design futurista, caratterizzato da spalle molto pronunciate.

Per finire, un paio di décolletée a punta ricche di strass luminosi e uno smokey eyes che cattura al primo sguardo.