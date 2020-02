Festa del Papà, regali personalizzabili

Non manca molto alla Festa del Papà: se siete in cerca di qualcosa di originale e speciale per farlo contento, i regali personalizzabili sono quello che fa per voi.

Perché sono unici, pensati appositamente per lui e implicano tanta cura nella scelta e nella personalizzazione.

I regali personalizzati più diffusi sono sicuramente la camicia che riporta ricamate le iniziali, da realizzare presso il camiciaio di fiducia, e i gioielli. Gemelli, orologi, bracciali, ciondoli, fermacravatte, infatti, possono essere personalizzabili grazie all’incisione di dediche, iniziali, nomi o date.

La nostra redazione ha scovato alcune proposte diverse dal solito, adatte a figli di tutte le età e a diversi budget, per stupire i vostri papà il prossimo 19 marzo.

Festa del Papà: 5 regali personalizzabili