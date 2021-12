Giacche e capispalla: il perfetto regalo da uomo per la stagione invernale

Giacche e capispalla sono il regalo da uomo perfetto per la stagione invernale. È come donare un abbraccio per scaldare e proteggere la persona cui si vuole bene! Ma come scegliere la giacca o capospalla invernale da regalare? Ecco alcuni validi consigli da esperti per orientarsi nella scelta.

Giacche invernali: il giusto mix tra stile e comfort

Quale modello di giacca invernale scegliere dunque? Harmont & Blaine risponde così: dal parka tecnico e ultramoderno per essere all’avanguardia, al classico piumino lungo, evergreen di stagione; dal modello oversize con frange in stile Seventies per l’uomo che si sente un po’ nostalgico, al bomber o alla classica giacca in pelle per quello che ha il rock nel sangue.

Regalare un capospalla invernale significa interpretare il gusto estetico dell’uomo che lo indosserà e valorizzarne al meglio la figura, senza però trascurare l’aspetto più importante, ossia quello di proteggere dal freddo. Tre aspetti non facili da tenere insieme.

Se poi l’uomo in questione è sempre in movimento tra le vie della città e le gite fuori porta, la versatilità si aggiunge alla lista dei requisiti fondamentali della giacca, per far fronte ai più imprevedibili e repentini cambiamenti del tempo.

Stile, comfort e innovazione sono i canoni etici ed estetici per la stagione invernale 2021-2022, in cui consapevolezza e rispetto diventano elementi chiave di un guardaroba ricercato e responsabile. A maggior ragione quando si tratta di giacche, giubbotti e capispalla, in cui i materiali e i trattamenti orientati alla sostenibilità sono valori fondamentali per il contenimento dei consumi e per ridurre al minimo l’impatto ambientale. Diventa dunque importante affidarsi a un brand che miri ad un’attenta scelta dei materiali, utilizzando tessuti tecnici e innovativi.

Outfit invernale: a ciascuno la sua giacca perfetta

C’è chi il mare non lo abbandona neanche d’inverno, ma il clima ventoso che solitamente caratterizza la costa costringe a mettere un po’ da parte lo stile, per scegliere un capo che abbia come requisito fondamentale quello di ripararsi dal vento. In questo caso è meglio orientarsi su un giubbotto in nylon, una giacca a vento ultraleggera o un giubbino in tessuto tecnico, come quelli proposti da Harmont & Blaine, che potrebbero rivelarsi dei validi alleati.

Per l’uomo che “inverno uguale montagna” e che ama sfidare le rigide temperature dell’alta quota, ma senza rinunciare a stile ed eleganza, la linea pulita ed essenziale del giubbotto artic in piuma o di un impermeabile antivento, come il modello parka premium, è la scelta migliore per far sì che chi indossa questi capi si senta sempre a proprio agio tra le vette innevate e gli chalet raffinati.

Se invece si opta per un classico piumino o per un trench lungo imbottito, meglio puntare su capi caratterizzati da materiali e tessuti dalle alte performance in termini di calore, senza rinunciare a una linea elegante e una silhouette più slanciata.

E se il destinatario del nostro regalo è un uomo sempre in viaggio? Tra una trasferta di lavoro e un weekend fuori città ci vuole una giacca che possa mixare stile e praticità. Dalla riunione di lavoro all’uscita nel tempo libero, per essere sempre all’altezza della situazione una travel jacket traspirante e idrorepellente in cotone spalmato è la soluzione perfetta.

E per chi non vuol passare inosservato? Uno dei must-have di quest’anno è senza dubbio il trench in pelle che Harmont & Blaine propone in stile classico optando per la pelle nera, una lunghezza media sopra al ginocchio e la cintura in vita per valorizzare l’intera figura.

Tra i capispalla di tendenza per quest’inverno, torneranno a essere protagonisti mantelle, ponchi e vestaglie in stile anni ’70: ampie e avvolgenti, spesso caratterizzate da frange, righe colorate e disegni geometrici, così come da tessuti spessi creati a telaio, sono l’alternativa per chi ricerca sempre qualcosa di diverso. Anche in questo caso Harmont & Blaine ci dà la sua interpretazione con il cardigan oversize in misto lana.

