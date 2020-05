Regalo Festa della mamma: idee per stupirla a distanza

Quarantena o non quarantena, il regalo Festa della mamma è un omaggio sempre gradito, quasi d’obbligo, per dimostrare affetto, amore, riconoscenza: le idee per stupirla a distanza sono perfette ai tempi dell’emergenza Coronavirus, soprattutto se la mamma vive lontano, magari in un’altra regione.

La nostra redazione ha pensato a proposte originali, qualcuna a cavallo della tradizione, qualcuna preziosa, qualcuna pratica, ma sempre speciali e donate col cuore.

Il momento della scelta è fondamentale: pensate bene ai gusti, alla predisposizione, ai desideri (anche inespressi) della vostra mamma e lasciatevi guidare dall’amore per lei. E non dimenticate un biglietto con la frase di auguri perfetta.

Ecco 7 idee per stupirla a distanza con il regalo Festa della mamma, alternative originali alle classiche gift box beauty.

Azalea della Ricerca AIRC. Dal 1985 siamo abituati a trovare nelle piazze italiane per la Festa della mamma l’Azalea della Ricerca AIRC, il cui acquisto contribuisce a sostenere la ricerca sui tumori che colpiscono le donne. Per la prima volta in trentasei anni non sarà distribuita in piazza dai volontari, ma si potrà ordinare su Amazon.it e ricevere direttamente a casa grazie al contributo di Banco BPM. Prezzo 15 euro

Bracciale Giovanni Raspini. Si chiama “I LOVE MAMMA” (e come altrimenti!) il bracciale in Argento 925 firmato da Giovanni Raspini che è una vera e propria dichiarazione d’amore. Fatto a mano in Italia, ha una chiusura regolabile a moschettone. Prezzo 135 euro

Profumo Madame Wally. Cosa c’è di meglio di un buon profumo fiorito e dolce per questa festa? Wally 1925 propone Madame Wally. La fragranza arriva con i Fiori d’Arancio e il Mandarino, che sfumano nella memoria dello zucchero filato. I petali vellutati del Gelsomino, donano un tocco di luce e di allegria, ovattati da una punta di Fiori di cotone. Infine l’aggiunta di un azzardo: la morbidezza dell’Ambra e la dolcezza della Vaniglia. Deliziosa l’etichetta si ispira al profumo Wally degli anni Quaranta Pioggia di Stelle. Prezzo 69 euro

Traduttore Pocketalk. La mamma ha dedicato la quarantena a imparare cose nuove? Ecco un’idea originale, per intraprendere una nuova sfida insieme, magari scoprendo una nuova lingua mentre immaginate il vostro prossimo viaggio all’estero. Si tratta di Pocketalk S, evoluzione del traduttore simultaneo bidirezionale alimentato da tecnologia AI. Il dispositivo multi-sensore bidirezionale, con ampio touchscreen, due altoparlanti di alta qualità e microfoni noise cancelling, consente di tradurre istantaneamente conversazioni orali in 74 lingue o testi scritti in 55 lingue grazie alla telecamera con rilevamento automatico della lingua. Prezzo 269 euro

Libro Io e la mia matita Part.2 di Paola Lomuscio (La Ruota Edizioni). Ci sono tanta arte e tanta moda nelle illustrazioni di Paola Lomuscio, raccolte nel secondo volume appena pubblicato di Io e la mia matita. Protagoniste assolute: la matita e la fantasia dell’autrice. Per le mamme fan dei coffee table book. Prezzo 10 euro

Sneakers Skechers. La mamma si è scoperta runner o fitness addicted durante il lockdown o lo era già? Puntate su un nuovo paio di scarpe da ginnastica. La Skechers Arch Fit è una sneaker casual adatta alle mamme che amano passeggiare, realizzata in tessuto lavorato a maglia e con intersuola ammortizzata. La soletta ammortizzante ed estraibile è dotata del nuovo sistema Arch Fit che garantisce al piede comfort e sostegno ottimali. Prezzo 79,95 euro