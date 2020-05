I regali Festa della mamma da acquistare online su Amazon sono la soluzione perfetta se si ha poco tempo o se ci si trova in periodi particolari come la quarantena da Coronavirus, in cui i negozi sono chiusi e l’emergenza impone di restare a casa.

Se la mamma è lontana, dall’altra parte della città, in un’altra regione o persino in un’altra nazione, non bisogna disperare. Con la consegna a domicilio il regalo busserà direttamente alla sua porta. Un modo comodo, pratico e sicuro per essere sempre presenti, non solo col pensiero, e sorprenderla a distanza.

La Festa della mamma, fissata da qualche anno per la seconda domenica di maggio, è un’occasione imperdibile in cui i figli, bambini, adolescenti o adulti che siano, possono dimostrare il loro amore, tutto l’affetto e la riconoscenza alla genitrice.

Non mancheranno, del resto, biglietti di auguri, messaggi su WhatsApp e sms che, anche a distanza, esprimeranno con parole e frasi i sentimenti di tutti. Il regalo, infine, piccolo o grande che sia, sarà senz’altro particolarmente gradito.

5 regali Festa della mamma da acquistare online su Amazon

Su cosa puntare per farla davvero felice? I fiori sono un classico regalo per la Festa della mamma a cui non volete rinunciare? Forse vi sorprenderà sapere che anche online è possibile trovare quello che cercate. Ci sono, poi, proposte per tutti i tipi di mamma, da quella che non rinuncia alla lettura a quella dinamica, da quella attenta alla beauty routine giornaliera a quella per cui il rito del caffè è una coccola preziosa. Meglio non dimenticare quelle per cui è importante un gesto di solidarietà o una quotidianità improntata alla sostenibilità.

L’importante è pensare bene ai gusti della propria mamma prima di scegliere. Ecco la nostra selezione con idee originali e regali Festa della mamma da acquistare online su Amazon.

La nostra scelta Azalea della Ricerca AIRC Per la mamma solidale Come ogni anno AIRC propone la sua azalea per finanziare la ricerca sui tumori che colpiscono le donne 15 € su Amazon Pro Sostiene la ricerca

Regalo simbolico

Per le amanti dei fiori Contro Nessuno

Ogni anno l’Azalea della Ricerca AIRC viene venduta nelle piazze italiane per la Festa della mamma. Per la prima volta dal 1985, a causa dell’emergenza Covid-19, non sarà possibile comprarla dai volontari, ma si può acquistare su Amazon e ricevere direttamente a casa, continuando a sostenere la ricerca contro i tumori che colpiscono le donne. Viene inviata in un colore casuale fra quelli disponibili: bianca, rosa, rossa o screziata.

Alla moda Borraccia termica Freddo & Caldo Per la mamma green La borraccia termica è ormai un obbligo per chi vuole portare acqua o bevande con sé senza inquinare il pianeta con le bottiglie di plastica 18 € su Amazon 29 € risparmi 11 € Pro Super trendy

Regalo utile

Di design Contro Nessuno

Da Hutigertech una borraccia in acciaio inossidabile di design a doppia parete. Con questo sistema di possono portare con sé acqua e bevande ovunque, senza ulteriore spreco di plastica dovuto alle bottiglie usa e getta. Quelle fredde restano perfettamente refrigerata fino a 24 ore, quelle calde restano gradevolmente temperate per un massimo di 12 ore. Vasta scelta di colori e fantasie.

Il più economico Libro Norwegian wood. Tokyo blues di Haruki Murakami Per la mamma amante della lettura Un libro che può ben essere considerato un nuovo classico della letteratura. Imperdibile 13 € su Amazon 14 € risparmi 1 € Pro Un grande successo letterario

Autore amatissimo

Intimo e introspettivo Contro Nessuno

Un libro è sempre un ottimo regalo, specialmente se la mamma è una lettrice accanita. La nostra scelta punta su un grande successo editoriale in Giappone e in tutto il mondo, ormai un classico dei nostri tempi, Norwegian wood. Tokyo blues di Haruki Murakami (Einaudi). Un romanzo sull’adolescenza, sul conflitto tra il desiderio di essere integrati nel mondo degli “altri” per entrare vittoriosi nella vita adulta e il bisogno irrinunciabile di essere se stessi, costi quel costi.

Indispensabile Nespresso Inissia Macchina per caffè espresso Per la mamma golosa Un caffè a casa buono come quello del bar, e con una vasta scelta di gusti e sapori 68 € su Amazon 99 € risparmi 31 € Pro Capsule facili da ordinare

Vasta scelta di caffè

Design contemporaneo Contro Nessuno

La Nespresso Inissia è una macchina per caffè espresso con capsule intuitiva, facilissima da usare. Dal design che si sposa con ogni stile di cucina, è pronta in 25 secondi e si spegne automaticamente, dunque è molto sicura. Le capsule sono disponibili in una grande quantità di gusti e si possono ordinare anche online.

Una coccola tutta per sé SUNMAY Spazzola per Pulizia viso in silicone Per la mamma beauty addicted Un beauty device indispensabile non solo per una pulizia del viso profonda, ma anche per migliorare l'azione della crema antirughe 29 € su Amazon Pro Impermeabile

Pulizia del viso perfetta

Portatile Contro Nessuno

Dalla tecnologia SUNMAY arriva un beauty device piccolo quanto indispensabile. Con il suo movimento, infatti, questa spazzola in silicone impermeabile non solo pulisce a fondo la pelle, eliminando le cellule morte, ma effettua un massaggio rivitalizzante e migliora l’assorbimento della crema nella pelle.