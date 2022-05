Reduce dall’esperienza ad Amici 21, Nunzio Stancampiano ora debutta nel mondo della moda con un paio di sneaker personalizzate e targate Nike. Il ballerino della scuola di Maria De Filippi, che con i suoi passi di danza latina ha fatto scatenare migliaia di fan, ha presentato le prime scarpe disegnate di suo pugno.

Sul suo profilo Instagram l’allievo di Raimondo Todaro ha pubblicato alcune foto dove mostra il modello di Nike customizzate da lui. Si chiamano NS10 e sulla tomaia in pelle bianca hanno dettagli oro e glitter, i colori che più rappresentano l’animo del ballerino catanese.

Nunzio Stancampiano, nel suo post, ha anche indicato il link per l’acquisto alle calzature, che si trovano sul sito ufficiale del brand sportivo al prezzo di 249,90 euro. Tra i primissimi ad aver ordinato le sneaker del ballerino non poteva mancare il suo migliore amico Luca D’Alessio, in arte LDA, con cui ha stretto un forte legame dentro ad Amici 21.

“Con questi occhiali siamo uguali Nunziè, e comunque ancora mi devono arrivare ( ti sto avvisando ), chest è maleducazione però- tvb fratellone”, scrive il cantante riferendosi alle scarpe ma anche al look di Stancampiano. Anche l’insegnante della scuola, Raimondo Todaro, ha commentato il debutto nella moda del suo allievo, commentando il post con un ironico “Spakkiusu”.

Il professore, grande sostenitore del 18enne siciliano, aveva anche lasciato una frase sulla pagina social del ballerino dopo la fine di Amici: