Filippa Lagerback e Stella Bossari, maglione matchy matchy per mamma e figlia

C’è chi sta trascorrendo le vacanze natalizie in montagna, tra piste da sci e chalet di lusso, e chi invece ha scelto la tranquillità e la pace della campagna toscana. Stiamo parlando di Filippa Lagerback, che ha deciso di passare il Capodanno tra le colline senesi insieme alla famiglia e ai più cari amici. Giorni speciali che la conduttrice sta condividendo anche con la figlia Stella Bossari, con la quale ha scattato un selfie in cui appaiono perfettamente coordinate.

Un outfit matchy matchy per mamma e figlia, che hanno incantato Instagram con un morbidissimo maglione a collo alto in una tonalità delicatissima di rosa pastello che rende il look ancora più romantico. Uno scatto in cui, oltre ad indossare look coordinati, Filippa e Stella sono letteralmente due gocce d’acqua. Anzi, sembrano sorelle: il sorriso e gli occhi azzurri sono inconfondibili. Le due, poi, hanno abbinato il loro dolcevita a due capi diversi: un paio di jeans chiari a vita alta nel caso della figlia, e ad un paio di pantaloni in velluto marrone per la madre.

Ma nel corso delle vacanze in Toscana non è la prima volta che Filippa Lagerback abbina il proprio outfit a quello di un altro componente della famiglia. In un’altra foto, infatti, l’abbiamo vista con un pigiama a quadretti che era un match perfetto con quello del marito Daniele Bossari: lei sui toni del giallo, lui su quelli del grigio. Look che i due hanno completato con accessori caldissimi: “Lui poncho io balaclava, abbiamo trovato il perfect match“, ha scritto la conduttrice su Instagram.

La figlia Stella, che a luglio 2021 ha compiuto 18 anni, non perde mai l’occasione di trascorrere le vacanze con i genitori, a cui è legatissima. Anche da quando ha deciso di trasferirsi a Milano per andare a convivere con il suo fidanzato, nonostante la loro giovanissima età. Chissà che anche per la notte di Capodanno mamma e figlia non ci riservino un outfit matchy matchy.