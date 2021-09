Baywatch: il film sui bagnini più famosi della tv sbarca su Italia1

Baywatch, il film del 2017, va in onda su Italia 1, nella prima serata di mercoledì 15 settembre 2021. Diretto da Seth Gordon, il lungometraggio è l’adattamento cinematografico della serie omonima degli Anni ’90 trasmessa dal 1989 al 2001. Nel cast del film troviamo Zac Efron, Dwayne Johnson, Alexandra Daddario e Priyanka Chopra Jonas.

La pellicola porta sullo schermo le vicende di Matt e Mitch che si trovano a fare i conti con una serie di crimini e illegiti che minacciano la spiaggia. Il celebre gruppo di bagnini unisce le forze per salvaguardare la pace e la tranquillità del litorale di Emerald Bay, in Florida.

Diverse facce rispetto alla serie tv, come si evince dal trailer del film, ma stessi personaggi. Il tenente Mitch Buchannon è sempre il caposquadra assieme alle due fidate colleghe Stephanie Holden e C.J. Parker. Essendo rimasti liberi tre posti vengono indette delle selezioni, che vengono vinte dall’ex campione olimpico di nuoto Matt Brody, da Summer Quinn e dall’esperto di informatica Ronnie.

Baywatch non è semplicemente un gruppo di guardaspiaggia ma una famiglia che si occupa della sicurezza generale. Quando viene ritrovato un primo cadavere il team inizia a indagare, entrando spesso in conflitto con la polizia. Altri corpi vengono ritrovati e dopo aver scoperto che tutti gli omicidi sono collegati fra loro la squadra di detective in costume da bagno capisce cosa sta accadendo. È tutto un piano di Victoria Leed per ottenere la proprietà di tutta la spiaggia e allora cercano di fermare la donna, che scoperta tenta la fuga.