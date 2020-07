Tom Hanks: 64 anni di successi dell'attore più amato di Hollywood

La biografia e gli esordi

Thomas Jeffrey Hanks è nato il 9 luglio 1956 a Concord, California. Figlio di un cuoco itinerante e di una impiegata ospedaliera, i suoi genitori divorziarono quando ha solo 5 anni. Seguì suo padre in giro per gli Stati Uniti con il fratello Larry e la sorella Sandra. Tom ha anche un fratello minore, Jim, che rimase con la madre. Un’infanzia movimentata con continui cambiamenti di scuole e case, tre matrigne e undici fratellastri. Tom Hanks parla oggi di una famiglia fratturata, ma senza traumi, abusi o problemi di qualsiasi genere.

Dopo il diploma alla Skyline High School di Oakland e l’iscrizione alla California State University di Sacramento, si avvicinò al teatro. Abbandonò gli studi accettando uno stage al Great Lakes Shakespeare Festival. Imparò tutti i mestieri coinvolti nel mondo del teatro ma la recitazione era ciò in cui eccelleva.

Così nel 1978 vinse il suo primo premio, il Cleveland Critics Circle Award, come miglior attore per la sua interpretazione sul palcoscenico del Proteo in I due gentiluomini di Verona di William Shakespeare.

Si trasferì a New York dove entrò nella Riverside Shakespeare Companym che gli permise di recitare nel circuito Off Broadway e di essere rappresentato da un agente. Il suo debutto al cinema fu nel 1980 nell’horror He Knows You’re Alone. Seguirono un po’ di apparizioni tv, in Love Boat, Bosom Buddies, Taxi e Happy Days.

Tom Hanks: la filmografia e i grandi successi

L’incontro con Ron Howard sul set di Happy Days cambiò la sua vita per sempre. Fu l’allora giovane regista a sceglierlo per il primo ruolo di protagonista al cinema. Splash – Una sirena a Manhattan fu un successo strepitoso, considerato ancora oggi un film cult degli anni ’80, e portò all’attore una popolarità inaspettata.

Seguirono una serie di commedie brillanti, quasi 10 in soli tre anni, come Bachelor Party, L’uomo con la scarpa rossa e Un ponte di guai. Non mancarono i primi ruoli drammatici tra cui quello in Dirsi addio. Arriva la prima nomination agli Oscar e il primo Golden Globe per Big.

Nel 1992 ottenne la stella sulla Walk Of Fame di Hollywood e debuttò alla regia di alcuni episodi di note serie tv come Tales from the Crypt e Fallen Angels.

Il ruolo di un allenatore di una squadra femminile di baseball, in Ragazze vincenti, lo riporta sulla cresta dell’onda. Seguì la nota commedia romantica Insonnia d’amore, con Meg Ryan, e la sua consacrazione era dietro l’angolo.

Nel film di denuncia Philadelphia, considerato uno dei più importanti della filmografia mondiale, interpreta un omosessuale affetto da HIV. Per questo ruolo vince il primo Oscar e l’Orso d’Argento a Berlino. Il successo era ormai dirompente e Tom Hanks vinse il secondo Oscar l’anno successivo per Forrest Gump, pellicola entrata a far parte della storia del cinema. Entrambi i ruoli gli portano la vittoria del Golden Globe e Ron Howard lo richiamò per Apollo 13. Il successo di Tom Hanks era ormai inarrestabile e l’attore decise di provare una nuova sfida: il doppiaggio. Diventa così la voce del cowboy Woody in tutti i film della saga Toy Story.