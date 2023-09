Emma Marrone in ricordo del padre: “Mi manchi da morire”

Emma Marrone ha scritto una dolce dedica a suo padre per il giorno del suo compleanno: l’uomo era venuto a mancare il 5 ottobre 2022 all’età di 66 anni, a causa di una leucemia, e la cantante lo ricorda così.

“Ciao Papo, buon compleanno… Mi manchi da morire, qui non è facile senza di te… Ci sono giorni ad essere sincera… Che è proprio una merda. Ma non si molla mai. Qui eravamo a Tokyo. Ero felice e non lo sapevo”, scrive nelle sue storie Instagram, postando una vecchia foto di un viaggio in Giappone in compagnia di papà Rosario, che era stata condivisa proprio il giorno del suo compleanno.

“Sei forte papà. Sei il più forte de mondo. E sei il viaggio più bello della mia vita” aveva scritto Emma Marrone all’epoca, accompagnando il post con un dolce scatto del papà mentre dormiva.

Infermiere e politico, Rosario Marrone era stato il primo a spingere la cantante a intraprendere la carriera musicale, facendola esibire già all’età di nove anni con i Karadreon e con gli H2O, gruppi musicali in cui lui suonava la chitarra. Solo poi era arrivata la partecipazione al talent Amici, che ne aveva consacrato definitivamente la carriera. Rosario Marrone è stato quindi il primo manager e talent scout della figlia, che lo chiamava affettuosamente “Il mio vecchio lupo”.

“Io su quel palco, però, ci salgo lo stesso, ma non è più lo stesso. Niente è più come prima senza di te”, aveva scritto su Instagram la cantante dopo la morte dell’uomo.