Un tweet del 5 ottobre di Flavia Vento è diventato virale, scatenando l’ironia dei follower nella sezione commenti del social. La showgirl ha affermato di avere visto un ufo e l’ha scritto sul suo profilo personale: “Stamattina ho visto un ufo, erano le 6:30, guardavo la costellazione di Orione ed è passato in mezzo alla cintura e ha lampeggiato. Evviva, segnali“, sono state le sue parole.

Stamattina ho visto un ufo erano le 630 di mattina guardavo la costellazione di Orione ed e’passato in mezzo alla cintura e ha lampeggiato evviva segnaliiiiiiii October 5, 2022

Secondo Vento, il disco volante scrutato nel cielo la mattina presto avrebbe lampeggiato per inviarle dei segnali. Sono bastate solo alcune manciate di minuti per scatenare la fantasia del web: gli utenti non si sono infatti risparmiati battute nei suoi confronti: “Ha dato anche 2 colpetti di clacson“, ha scritto qualcuno. Altri, sulla stessa scia, hanno aggiunto: “Ci sarà stato un posto di blocco nelle vicinanze“, “C’era traffico“, “Segnalava i vigili” e così via.

Il giorno seguente, la showgirl ha rincarato la dose scrivendo, sempre su Twitter: “Ho paura, non è che ora mi rapiscono gli alieni?“, ma a questo messaggio ha aggiunto anche delle emoji che ridono, forse consapevole del fatto di aver fatto sorridere molte persone.

Ho paura 😱 non è che ora… mi rapiscono gli alieni? 🤣🤣 — Flavia vento (@Flaviaventosole) October 6, 2022

Nei giorni precedenti, i giornali erano tornati a parlare di Flavia Vento: le sue parole sulla separazione tra Francesco Totti e Ilary Blasi avevano infatti già fatto discutere.

Nel 2005 Fabrizio Corona aveva raccontato di un flirt tra l’ex calciatore giallo rosso e Vento, avvenuto un mese prima delle nozze con Blasi, all’epoca incinta del loro primo figlio. Lei aveva smentito pubblicamente, ma poi confermato in un fuorionda di Striscia la Notizia. Le nuove vicende tra l’ex “coppia reale” hanno riportato in auge l’episodio del passato e Vittorio Staffelli ha consegnato alla showgirl un Tapiro d’oro, che lei ha commentato così: “Sono passati 20 anni e io sono casta da 10. Un giorno spero di ricevere delle scuse“.