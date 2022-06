A Orlando, in Florida, un bimbo di due anni ha trovato una pistola carica e accidentalmente a ferito a morte il padre 26enne. L’arma era stata lasciata incustodita e il piccolo, dopo averla raccolta da terra, pare abbia premuto il grilletto uccidendo l’uomo.

“La pistola non è stata conservata correttamente – ha detto lo sceriffo della contea di Orange John Mina in conferenza stampa, come riporta la NbcNews -. Era facilmente accessibile, anche a un bambino di 2 anni, e il risultato è una tragedia che nessuno in questa comunità può davvero comprendere”.

L’episodio è avvenuto il 26 maggio 2022, e ora a essere accusata di omicidio e negligenza colposa è la madre del bambino, Marie Ayala, 26 anni, rea di non aver protetto adeguatamente la pistola, con cui il figlio ha ucciso il padre mentre questo era intento a giocare a un videogioco.

Nella sua dichiarazione giurata, Ayala ha detto agli investigatori che lei, suo marito e i loro tre figli, incluso un neonato, erano nella camera da letto della loro casa di Orlando quando la pistola è esplosa e un proiettile ha colpito l’uomo, Reggie Mabry.

Giunta nell’abitazione, la polizia ha visto la mamma cercare di soccorrere il marito, deceduto poi in ospedale per le ferite riportate. I genitori del piccolo pare fossero erano entrambi in libertà vigilata per possesso di droga. In una dichiarazione, il dipartimento ha aggiunto: