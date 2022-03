Mentre la sua città Chernihiv, in Ucraina, è dilaniata dalla guerra, Valeria Shashenok, una giovane fotografa di vent’anni, riprende la sua vita dal rifugio antiaereo in cui si trova insieme alla sua famiglia.

Da quando la Russia ha invaso il Paese, la giovane e i suoi cari vivono nell’ex ufficio del padre, un bunker sotterraneo a prova di bombe. Insieme a suoi genitori e al suo cane Tory, Valeria Shashenok si è ritrovata a condividere piccoli spazi e una nuova quotidianità.

E mentre le sirene risuonano in lontananza e ovunque si guardi c’è devastazione, la giovane ha deciso di filmare e documentare la sua nuova vita. I suoi video, pubblicati su TikTok sono diventati virali, alcuni hanno ottenuto milioni di visualizzazioni.

Nel video che l’ha resa famosa, balla Che La Luna e la didascalia recita: “La mia giornata tipo in un rifugio antiaereo”. Usa una pistola termica come un asciugacapelli mentre il suo cane si nasconde sotto una coperta, e sua madre cucina su una pentola sul pavimento.

In un altro video è davanti a un mucchio di macerie: “Oggi Putin ha distrutto uno dei vecchi edifici nella mia città. Era un cinema sopravvissuto alla seconda guerra mondiale”. Poi mostra grandi finestre e i vetri frantumati per terra. In un altro ancora, mostra gli scaffali spogli di un negozio di alimentari: “Se vuoi comprare cibo in un supermercato durante la guerra in Ucraina”.

Quando domenica Pamela Brown della CNN le ha chiesto perché ha iniziato a pubblicare questi video su TikTok, Valeria Shashenok ha detto:

“Sento che questa è la mia missione: mostrare alle persone come appare la vita reale. Molte persone russe mi scrivono ‘siamo con te’. In Russia, molte notizie sono false. E la maggior parte delle persone non crede che nel mio Paese ci sia una guerra. La mia missione è mostrare al mondo intero quello che sta accadendo ora nella vita reale, e ora si può vedere la guerra su TikTok.”

Come molte persone in Ucraina, la famiglia Shashenok è riluttante ad andarsene, e alla domanda della CNN se lei e la sua famiglia avrebbero tentato di fuggire durante un cessate il fuoco pianificato, ha detto: “Se le truppe russe non uccideranno i civili, sì”. La speranza in una nuova vita e in un nuovo inizio è ciò che la fa andare avanti: “Le persone devono dare valore alla libertà. È la cosa più importante che abbiamo.”