Damiano dei Maneskin sfida Instagram, ecco il selfie nudo

È finito di nuovo al centro del mirino Damiano David. Dopo la rottura della sua relazione con Giorgia Soleri e quel bacio dato a un’altra ragazza qualche settimana fa, i fan stanno di nuovo parlando di lui.

Il cantante dei Maneskin, infatti, si diverte a provocare sia sul palco che fuori: “Solo per dare fastidio” è la descrizione che accompagna il suo ultimo selfie senza veli su Instagram, dove mostra i capelli tinti di biondo platino e naturalmente i suoi numerosi tatuaggi. A coprire le sue parti intime solo un asciugamano. La rock star però non è nuova a questa tipologia di scatti, che appaiono regolarmente sul suo profilo: in un altro post, si vede Damiano di nuovo nudo sul letto con in una sigaretta in bocca, e numerose sono le foto senza maglietta.

Puntualmente, i commenti degli hater non tardano ad arrivare: “Ormai non sanno più cosa fare per rendersi visibili”, “Preferivo il Damiano agli inizi”. Tanti però i commenti di consenso, talvolta ironici: “Il naturismo fa bene, è scientificamente provato!” si legge sotto la foto.

Damiano si sta prendendo una meritata pausa tra una data e l’altra del Rush! World Tour dei Maneskin, che porterà la band ad esibirsi sui palchi dei paesi di tutto il mondo, tra cui Giappone, Stati Uniti, Australia e America Latina. Dopo aver vinto l’Eurovision Song Contest nel 2021, infatti, la band romana ha spopolato in tutto il globo, arrivando a vendere 40 milioni di copie e vincere diversi premi. Il loro ultimo album, Rush!, è stato pubblicato il 20 gennaio 2023 con l’etichetta discografica Sony, ricevendo il plauso di fan e critica.