Julia Roberts e Danny Moder festeggiano 21 anni di matrimonio

Julia Roberts ha festeggiato il 21esimo anniversario di matrimonio con Danny Moder pubblicando un raro scatto di coppia su Instagram. L’attrice, a corredo dell’immagine, ha voluto inserire anche una piccola dedica, riportando semplicemente il numero di anni trascorsi insieme e condividendo con le migliaia di fan un frammento della relazione coniugale vissuta con il cameraman statunitense.

La vecchia fotografia condivisa via social dal volto di Notting Hill nella giornata di ieri, 4 luglio 2023, rappresenta un ricordo speciale della storia d’amore coltivata negli anni con il direttore della fotografia, conosciuto nel 2000 sul set del film The Mexican. All’epoca, il marito lavorava come assistente operatore e, tra le riprese della pellicola di Gore Verbinski, sembra che tra i due amanti del cinema, sia scattata la scintilla: dopo due anni, infatti, l’ex Pretty Women e il vincitore del Primetime Emmy Award hanno deciso di sposarsi.

La coppia, nel corso degli anni, ha sempre preferito mantenere una certa riservatezza in merito alla propria vita privata. Infatti, anche i festeggiamenti delle nozze (celebrate il 4 luglio del 2002), si erano tenuti in gran segreto e, ancora oggi, le fotografie dell’evento restano introvabili.

Julia Roberts e Danny Moore erano riusciti a tenere nascosto il party organizzato in vista del matrimonio proprio perché la data delle nozze coincideva con il giorno dell’Indipendenza Americana. I neosposi, infatti, avevano deciso di approfittarne invitando gli ospiti con la scusa di voler celebrare tutti insieme la Festa nazionale: in realtà, l’evento progettato dalla coppia, era stato organizzato proprio in onore delle nozze.