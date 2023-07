Fabio Fulco e Veronica Papa sono convolati a nozze lo scorso 15 luglio e, nella giornata di oggi, 19 luglio 2023, sono comparse le prime foto del matrimonio, diffuse dal settimanale Chi e da alcuni invitati. L’attore e Miss Mondo si frequentavano da cinque anni e, pochi giorni fa, hanno coronato il loro sogno d’amore nella Basilica di Santa Trofimena, in Costiera Amalfitana, accompagnati dai familiari e dalla piccola di casa, Agnes, nata nel 2021.

“Fosse stato per me, l’avrei sposata su un’isola – ha raccontato il neosposo tra le pagine di DiLei – In un luogo segreto e lontano da tutti”, spiegando le motivazioni celate dietro la scelta di svolgere una cerimonia tradizionale: “Ho accontentato la famiglia di mia moglie, soprattutto suo padre, quando mi ha detto: ‘Lei è la nostra unica figlia, rispettiamo le tradizioni’. Ci siamo dati da fare e ammetto che era stato bellissimo”.

La coppia, infatti, si era unita civilmente nel marzo del 2023 e, questa volta, ha scelto di celebrare le nozze anche in chiesa: “Quando la data si avvicinava, abbiamo sentito il peso delle responsabilità”, hanno rivelato in merito alle emozioni che li hanno travolti nei giorni precedenti alla cerimonia:

Non so dare una spiegazione, ma contavamo ogni secondo, ogni minuto, pensando alla data. Non è la festa, ma il percorso dell’amore la cosa più importante. Io ho sempre pianto.

L’attore, inoltre, ha voluto condividere alcuni momenti del matrimonio, descrivendo la camminata verso l’altare a fianco della madre, Flora, malata da molti anni: “Avere accanto mamma Flora è stato un regalo del Signore”, ha spiegato in preda alla commozione, soffermandosi anche sulla figura del padre:

Io sono credente e lei non sta benissimo. Siamo andati piano piano verso l’altare, io la sorreggevo. Mio padre Pasquale manca da 19 anni, ma io l’ho sentito durante le nozze. Lui era tra gli invitati, so che ha visto tutto.

Fabio Fulco e Veronica Papa, inoltre, hanno rivelato la decisione di mettere al mondo un secondo figlio: “Dopo le nozze si allarga la famiglia – hanno dichiarato con gioia – Non vediamo l’ora di dare a nostra figlia un fratellino o una sorellina”: