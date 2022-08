Francesca Michielin sta concludendo l’estate 2022 in montagna, ma non è sola. A farle compagnia, nella località dell’Alto Adige che ha scelto, c’è infatti un ragazzo. Non sembrano esserci dubbi sulla natura del loro rapporto: la cantante ha infatti pubblicato un post sul suo profilo Instagram con una serie di fotografie, accompagnando il tutto a una didascalia davvero dolcissima. E non manca nemmeno il tag al profilo del giovane, che toglie ogni dubbio sulla sua identità.

“Non basterà settembre per dimenticare le montagne di cose che ci siamo detti”, ha scritto lei. Queste parole richiamano la canzone Davvero dell’amica e collega Emma Marrone, che lei aveva avuto modo di accompagnare al Festival di Sanremo 2022 in veste di direttore d’orchestra.

Lui si chiama Davide Spigarolo ed è un osteopata e personal trainer, che può essere quindi definito il nuovo fidanzato della conduttrice di X Factor. Il 13 agosto l’artista veneta aveva pubblicato un altro scatto da cui si poteva intuire che il suo cuore fosse ora occupato: nell’immagine si vedeva infatti un abbraccio sul mare a Lussipiccolo, in Croazia, accompagnato dalle parole “Invisible string”, ovvero “Legame indivisibile“, richiamo questa volta di un brano di Taylor Swift.

Anche il ragazzo ha voluto fare lo stesso e condividere sul suo profilo altre immagini di coppia. “So much for summer love and saying “us”, ha scritto lui.

Almeno per ora entrambi preferiscono evitare dichiarazioni roboanti su questo amore che è sbocciato tra loro (lei è sempre stata riservatissima) e questo non fa che alimentare la curiosità su quando i due si siano effettivamente conosciuti e innamorati. Impossibile però non notare una piccola coincidenza con l’ultima canzone lanciata da Francesca Michielin, dal titolo Bonsoir, in cui si parla di amori estivi, di ancore, di sicurezze, ma anche di trasformazioni ed evoluzioni. Una situazione che sembra ricordare quanto sta accadendo a lei anche nel suo privato, in attesa di vederla in Tv in una veste per lei totalmente inedita come quella di conduttrice.