Il look romantico e chic di Francesca Michielin, nuovo volto di Sky Nature

L’abbiamo conosciuta a X Factor quando aveva soltanto 16 anni, e ci ha subito conquistato con la sua voce. Oggi Francesca Michielin è una cantante affermata, ma è anche molto di più: nel 2022 è tra le prime donne a dirigere l’orchestra del Festival di Sanremo, ma veste anche i panni di scrittrice e di conduttrice. Il 25 gennaio è infatti uscito il suo primo libro, Il cuore è un organo, e dal 6 marzo conduce un programma su Sky Nature, Effetto Terra. E proprio in occasione del lancio della trasmissione ha conquistato il pubblico (anche) con il suo look, semplice ma sofisticato.

Nel video che ha girato per il nuovo canale di Sky, Michielin indossa un abito dal sapore romantico, allo stesso tempo semplice ed elegante. L’outfit scelto dalla cantante e neo presentatrice è black and white, con un abitino morbido e svolazzante, bianco con piccoli pois neri, stretto in vita a sottolineare la silhouette, con le maniche lunghe leggermente a sbuffo e un’arricciatura sul colletto che rende il tutto ancora più chic.

#FrancescaMichielin è la testimonial del canale #SkyNature. La cantautrice debutterà dal 6 marzo con "Effetto Terra", una produzione originale Sky su come rispettare il pianeta con gesti quotidiani pic.twitter.com/PMIY3y1SYe — Andrea Conti (@IlContiAndrea) January 26, 2022

Completano l’outfit i collant neri e molto coprenti, in netto contrasto con il colore chiaro dell’abito, e un paio di stivaletti alla caviglia, con il tacco largo e squadrato. Semplice e pulito anche il beauty look di Francesca Michielin: i capelli lasciati sciolti, con un caschetto ultra liscio che arriva appena sopra le spalle; il make up è delicatissimo: c’è ma quasi non si vede. Il focus è sugli occhi, con una linea sottile di eyeliner a intensificare lo sguardo, ma senza essere troppo marcato. Il resto del viso e le labbra, invece, sono lasciati completamente naturali.

Michielin ha dato la notizia del nuovo progetto che la vede protagonista anche tramite Instagram, dove ha spiegato ai suoi follower la sua missione: “Quello che ho cercato di fare è dare a chi guarderà le puntate delle proposte concrete e quotidiane. […] In modo che ognuno di noi si può svegliare la mattina e provare a fare anche una piccola cosa, seguirla gradualmente e farla diventare un’abitudine“. Effetto Terra, infatti, è un programma che si propone di aiutarci ad essere più responsabili e rispettosi nei confronti del nostro Pianeta.