Francesco Chiofalo si mostra in stampelle: come sta dopo il malore

Francesco Chiofalo, noto per la sua recente partecipazione a La pupa e il secchione, ha avuto un malore il 20 agosto 2022 mentre era impegnato in una serata in Sicilia che aveva fatto preoccupare i suoi cari e i fan. Lui, infatti, aveva immortalato tramite il suo profilo social il suo trasferimento in ospedale, dove era stato portato per accertamenti. La sua frase “Non sento la gamba“, pronunciata prima di sottoporsi alla Tac, era stata certamente quella che aveva messo maggiormente in allerta.

A distanza di qualche giorno, la situazione sembra essere fortunatamente in miglioramento, anche se non ancora del tutto risolta.

É stato proprio il diretto interessato a voler provare a rassicurare tutti tramite una serie di Instagram Stories, pur sapendo di non potere ancora del tutto tirare un sospiro di sollievo: “Sto attraversando un momento difficile. Sono stato piuttosto male in questi giorni. Ora sto meglio, ma non sto ancora bene. Non mi voglio far vedere purtroppo non sono presentabile. Per questo non sono stato più presente su Instagram….”.

L’auspicio di chi lo ha seguito sin dalla sua prima esperienza in Tv (aveva partecipato con la sua ex fidanzata, Selvaggia Roma, a Temptation Island) è che presto il peggio possa essere messo definitivamente alle spalle: “Appena mi sarò ripreso e tornerò presentabile vi spiegherò cosa mi è successo e perché mi hanno ricoverato d’urgenza – ha detto ancora Francesco Chiofalo -. Mi sono arrivati tantissimi messaggi di conforto. Voglio ringraziare ogni singola persona che ha speso solo un secondo della sua vita a scrivermi un messaggio per darmi sostegno in questo difficile momento. Grazie davvero, sono senza parole”.

Non è mancato un messaggio di incoraggiamento anche da parte della sua fidanzata, Drusilla Gucci: “Il mio guerriero“, ha scritto lei nelle sue Instagram Stories, accompagnando il messaggio con un cuore.