A Barcellona un murales dedicato a Franco Battiato, merito di Tvboy

Il celebre street artist Tvboy torna a omaggiare i grandi personaggi della musica italiana. Dopo il murales dedicato a Raffaella Carrà a Barcellona, in seguito alla sua scomparsa avvenuta il 5 luglio 2021, è comparsa sempre nella città spagnola un’opera che raffigura Franco Battiato, che si è spento il 18 maggio 2021.

Salvatore Benintende (questo il nome dell’artista all’anagrafe) ha deciso di rendere omaggio al suo conterraneo (entrambi, infatti, sono siciliani), con un murales ispirato alla fotografia che faceva da copertina all’album Patriots, del 1980. “Quattro anni fa incontrai Battiato in occasione di un suo concerto in Spagna. Di lui mi colpì subito la sua grande curiosità. Le note e le parole delle sue canzoni aprono la mente e sono sempre attuali. Questo il mio piccolo omaggio a questo grande artista e conterraneo che con la sua musica ci ha insegnato a sognare“, ha scritto Tvboy su Instagram per presentare il suo ultimo lavoro.

Non è la prima volta che lo street artist dedica una delle sue opere al maestro Battiato: già nel 2017, infatti, aveva realizzato un suo ritratto, che aveva poi donato personalmente al cantante. In quella occasione aveva anche pubblicato sui social alcuni scatti che lo ritraggono insieme a lui.

Tvboy è noto per i numerosi murales che realizza in diverse città italiane e non. Come dimenticare il bacio tra Matteo Salvini e Luigi Di Maio comparso a Roma nel 2018 e subito cancellato, o Donald Trump ritratto nei panni di un medico che tiene tra le mani una siringa di vaccino Pfizer, o ancora Il bacio di Francesco Hayez in cui i due personaggi indossano una mascherina.