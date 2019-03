Il 19 marzo si avvicina e compito di tutti i figli è trovare delle frasi per la Festa del Papà divertenti, commoventi e originali, magari in rima, adatte agli auguri da parte dei bambini come degli adulti.

A ognuno il suo papà, quindi, e a ognuno le sue parole per esprimere l’affetto: che si tratti di citazioni o di poesie, l’importante è che siano sincere e vengano dal cuore. Così saranno sicuramente apprezzate.

Siete a corto di idee su cosa scrivere sul biglietto per accompagnare il vostro regalo per la Festa del Papà? La nostra redazione viene in vostro soccorso con parole da copiare oppure da cui lasciarsi liberamente ispirare con frasi per la Festa del Papà divertenti, commoventi e originali.

Frasi per la Festa del papà per bambini

Le frasi per la Festa del papà per bambini devono essere spontanee e semplici, proprio come lo sono i più piccoli. Meglio quindi evitare parole e concetti difficili, facendo esprimere i bambini stessi e aiutandoli magari solo a correggere gravi errori.

Nel mio cuore sei e rimani l’uomo più speciale del mondo… Auguri!

Nel giorno della Festa del papà voglio farti sapere che ti voglio bene con tutto il mio cuore. Auguri!

Oggi si festeggiano tutti i papà del mondo, ma per me è festa ogni minuto che possiamo trascorrere insieme:tanti auguri papà.

Per questo giorno speciale tanti auguri con tutto il mio affetto al migliore papà del mondo, che mi ama e che non mi fa mai mancare nulla.

Frasi per la Festa del papà per adulti

Le frasi per la Festa del papà per adulti sono naturalmente diverse da quelle per bambini: sia i figli che i genitori sono adulti, ma questo non vuol dire che non sia il caso di esprimere tutto il proprio affetto verso la famiglia d’origine.

Alla guida della mia vita, all’esempio che ho seguito, auguri papà.

Tanti auguri papà, senza di te non sarei la persona che sono oggi e di cui spero tu sia orgoglioso. Buona Festa del papà.

Caro papà, mi hai insegnato a camminare, a portare la bicicletta, l’automobile e poi a diventare grande: grazie per i sacrifici che hai fatto per me e per tutto quello che mi hai dato. Auguri!

Auguri per la tua festa: anche se sono cresciuto, tu resterai per sempre il mio amato e grande papà, fonte di ispirazione per la mia vita di tutti i giorni. Ti voglio bene.

Frasi per la Festa del papà divertenti

Le frasi per la Festa del papà divertenti sono l’ideale se il proprio papà è un amante delle battute, degli scherzi, dell’ironia più o meno sottile. Anche aforismi e frasi celebri possono essere citati, verranno senz’altro apprezzati.

Tanti auguri al papà migliore del mondo… Che poi è anche l’unico che ho! Buona Festa del papà!

Gabriel García Márquez ha detto “Un uomo sa quando sta diventando vecchio perché comincia ad assomigliare a suo padre”… Per fortuna io sono ancora molto lontano dal somigliarti! Scherzo… Tanti auguri al miglior papà.

Caro papà, so che il regalo non è granché, ma purtroppo per comprarlo ho solo la paghetta che mi dai! Ricordatene il prossimo anno… Intanto accontentati di questo biglietto con cui ti esprimo tutto il mio amore. Auguri!

Frasi per la Festa del papà in rima

Le frasi per la Festa del papà in rima sono un’idea originale, divertente e insolita per fare gli auguri. Possono utilizzarle i bambini ma anche gli adulti, e i più creativi potranno cimentarsi in una creazione tutta loro. Ecco qualche esempio.

Al mio babbo un bacio e un fiore/ al mio babbo tanto amore/ tanto amore che parla e dice/ che il mio babbo sia felice!

Ho scritto un bel biglietto/ per esprime il mio affetto/ Al miglior papà del mondo/i miei auguri a tutto tondo!

Se sei arrabbiato perché nel traffico ti sei stancato/ caro papà riprendi fiato( il mondo è bello ma un po’ affollato/ Caro papà se sei un po’ teso/ ed il lavoro ti sembra un peso/ tu pensa sempre: sei nel mio cuore/ ti voglio bene a tutte le ore.

Lo conoscete il mio papà?/ Ve lo presento: eccolo qua!/ Ma non è vero che è un tesoro?/ Un paparino tutto d’oro/ Se fa il severo, quando s’arrabbia, mi dice: “A letto!”/ Io lo abbraccio, gli do un bacetto/ A questo punto subito molla, diventa dolce, di pasta frolla.

Frasi per la Festa del papà commoventi

Le frasi per la Festa del papà commoventi possono essere le migliori da scegliere per chi vuole trasmettere non solo gli auguri, ma un forte amore, oppure per chi vuole chiedere scusa per qualcosa di cui non è contento, o ancora per sciogliere un papà dal cuore un po’ duro e poco propenso ad essere affettuoso.