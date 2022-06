Le minigonne sono tornate sulle passerelle e negli armadi di influencer e vip, e a quanto pare non hanno nessuna intenzione di andare via, almeno non per questa estate 2022. Ci sono modelli per tutti i gusti: da quelle stile collegiale, a pieghe e sbarazzine, a quelle in jeans o in tessuto stretch, passando per quelle in maglina ipercolorate, proprio come la skirt indossata da Gaia.

La cantante, in un post sul suo profilo Instagram, ha pubblicato una mini gallery di foto molto significative per lei, che immortalano molti dei sui ultimi traguardi professionali: c’è la performance di Chega in Piazza Affari a Milano, quella di Cuore Amaro di New York, e tanti altri momenti super emozionanti vissuti in questo periodo.

In una delle immagini condivise sul social, Gaia indossa un capo inconfondibile: la minigonna in maglia dello stilista emergente Marco Rambaldi. Un capo iconico in color lilla con inserti bianchi, appartenente alla collezione spring-summer 2022.

La miniskirt è impreziosita da un filo di lurex e si chiude a portafoglio con dei maxi bottoni stile cardigan. Gaia l’ha abbinata a un look street style, indossato una T-shirt albicocca con la stampa di una farfalla glitterata, completando il look con un capo spalla oversize tortora.

La cantante italo-brasiliana ha scelto per la sua acconciatura, una lunga treccia semirigida capelli in una treccia lunghissima portata con la riga al centro, occhiali da sole con montatura tartaruga e borsa a secchiello, per uno stile contemporaneo di successo.