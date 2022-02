Gaia è magnetica a Sanremo 2022 con il mini dress modello tailleur

Ogni sera nuove esibizioni al Festival della canzone italiana. Il pubblico della 72esima edizione sta assistendo a delle meravigliose performance, non solo quelle dei big in gara ma anche di tutti gli ospiti invitati alla kermesse.

Gaia ha presenziato in via speciale alla terza serata di Sanremo 2022, durante la quale ha cantato il singolo Cuore amaro uscito nel 2021, in collegamento dalla Costa Toscana (la nave da crociera che ospita il secondo palco del Festival, su cui ogni sera si esibisce un artista diverso). La cantante ha sostituito i Coma Cose che, a causa del Covid, non hanno potuto prendere parte alla serata.

“Il mio cuore è amaro

Un disordine raro

Sa di un giorno lontano questo cuore amaro

Ora ci vedo chiaro”

A #Sanremo2022, ospite @Gaia_Gozzi ❤️

Guarda l’esibizione integrale su RaiPlay → https://t.co/JA0oFYYQfK pic.twitter.com/Fngoz6WkCL — Rai1 (@RaiUno) February 3, 2022

Seppur improvvisata, la diretta del 3 febbraio è stata un successo anche grazie alla sua partecipazione. Il pubblico è stato ammaliato dalla splendida voce che la contraddistingue ma anche dal suo look elegante e glamour.

Gaia ha infatti indossato un sensuale mini dress grigio scuro, modello tailleur. Un abito particolare, caratterizzato da un paio di spalline voluminose che ci riportano immediatamente negli Anni ’80. La scollatura a V mette in risalto il décolleté e la linea aderente segna perfettamente la sua silhouette. La zona della gonna è caratterizzata da una striscia di tessuto drappeggiato che dalla zona dei fianchi scivola fino al pavimento, donando un po’ di movimento al vestito.

A completare il tutto, un paio di enormi scarpe platform brillantinate sui toni dell’argento, con plateau altissimo, tacco quadrato e laccio alla caviglia. Un tocco di colore è dato dal rossetto rosso, mentre l’hairstyle contribuisce ad esaltare l’aspetto chic della mise, grazie all’acconciatura formata da una lunga coda di cavallo liscia.