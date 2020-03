George Clooney e Rande Gerber: serata fuori senza Amal e Cindy Crawford

George Clooney e l’amico imprenditore Rande Gerber, hanno trascorso una serata fuori senza le loro mogli, Amal e Cindy Crawford. I due hanno insieme un’impresa imprenditoriale di alcolici dal 2013, la Casamigos Tequila. Le due coppie sono molto amiche e molto affiatate, e organizzano spesso un mega party di Halloween insieme. Per una sera però le belle Amal e Cindy sono rimaste a casa.

George Clooney e Rande Gerber sono andati a cena a bordo della porsche dell’attore. Circondati dai paparazzi, non hanno potuto trattenere qualche risata per l’estrema curiosità. George e Rande, amici da molti anni e soci d’affari dal 2013, hanno cenato al Craig’s Restaurant di Los Angeles. Camicia blu per entrambi, che sono andati e tornati da soli a bordo dell’auto dell’attore.

Niente moglie e niente figli per una sera. George Clooney non veniva fotografato da un bel po’, e lo stesso dicasi per sua moglie, Amal Clooney. La coppia, che ha due gemelli di due anni, Elle e Alexander, sarebbe in crisi secondo il gossip. La notizia per ora non ha trovato conferme o smentite, ma George sembrava molto rilassato a cena con l’amico.

Rande Gerber è un imprenditore e marito dell’ex top model Cindy Crawford. La coppia, sposata dal 1998, ha due figli. La bellisima Kaia, 18 anni, protagonista della settimana della moda, e Presley, 20 anni, anche lui modello.

I due amici hanno venduto parte delle loro azioni nel 2017 al gruppo di alcolici Diageo, che ha offerto loro 700 milioni di dollari per entrare in società. “Per noi questo ha dimostrato la stima che un colosso como Diageo ha nei nostri confronti, e quella che noi abbiamo verso di loro” ha spiegato George Clooney. “Ma noi non andiamo da nessuna parte, questa è la nostra società e ne faremo sempre parte in prima linea“.