Georgina Chapman: dopo Harvey Weinstein una storia con Adrien Brody

Ci sarebbe un nuovo uomo nella vita della stilista Georgina Chapman, nota per le sue collezioni ma anche per essere stata la moglie di Harvey Weinstein. Secondo il The Sun ad aver portato il sole nella vita della donna sarebbe l’attore Adrien Brody, conosciuto grazie all’intercessione della modella Helena Christensen che ha presentato l’uno all’altra.

I due in realtà si erano già conosciuti grazie al produttore, ma solo ad aprile dell’anno scorso ci sarebbe stato l’incontro a Puerto Rico che ha fatto scoccare la scintilla. Adrien e Georgina si sono rivisti così a Londra e sono usciti insieme varie volte.

Stando a fonti molto vicine alla coppia, il premio Oscar per il film Il pianista sarebbe molto preso dall’attuale compagna, che d’altro canto non aspettava altro dopo aver trascorso due anni piuttosto difficili, in seguito al divorzio e alle vicissitudini giudiziarie del consorte.

Weinstein è stato infatti travolto dal movimento #MeToo nato da un’inchiesta del New Yorker. Centinaia di donne lo hanno accusato di abusi e violenze sessuali. Pochi giorni fa il mogul hollywoodiano è stato condannato da un giuria di New York e ora rischia fino a 25 anni di carcere, in attesa della decisione del giudice.

E proprio in seguito a questo scandalo che la Chapman decise di troncare definitivamente il matrimonio con Weinstein, durato 10 anni e che aveva portato alla nascita di due figli, India e Dashiell di 7 e 5 anni. Si presume che la cifra strappata per il divorzio si aggirasse tra i 15 e i 20 milioni di dollari.

Proprio per questa sua vicinanza al produttore Georgina, che lavorava spesso con i divi di Hollywood, è stata in parte ostracizzata in quanto in molti ritengono improbabile che fosse all’oscuro di tutto. La donna si è difesa affermando di essere stata molto ingenua e di non aver voluto vedere alcuni comportamenti scorretti del marito, ma non tutti le hanno creduto.