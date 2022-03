Anche al Grande Fratello Vip 6 si festeggia il carnevale e sabato 26 febbraio 2022, nella Casa di Cinecittà, i concorrenti si sono mascherati di tutto punto. I vipponi di Alfonso Signorini hanno vestito i panni di Colombina, Arlecchino e company e hanno dato vita a una vera e propria festa a tema. Durante la serata, però, non sono mancati nuovi colpi di scena: Barù Gaetani, ha fatto uno dei suoi scivoloni che non è passato certo inosservato ai fan di Miriana Trevisan.

Il nobile toscano, rispondendo a Giucas Casella che ha chiesto a lui e a Jessica Selassié, da cosa fosse vestita la showgirl, ha risposto: “Lei è mascherata da zo***la”. La principessa etiope, invece, ha detto “da dama“, ma alla risposta di Barù è scoppiata in una sonora risata. Sui social è immediatamente la polemica e molti utenti hanno attaccato il nipote di Costantino Della Gherardesca e la sua amica:

“La signora Jessica che ride mentre Barù insulta Miriana dandole della Z****LA”. “Che sia per scherzo o meno, come mai la Princess non parte con le sue crociate come ha fatto con Nathaly? Semplicemente Barù è il suo amichetto del cuore, ecco perché sono poco credibili”. E ancora, “Ennesima schifezza di Barù, questa volta ha usato un termine sessista che nemmeno voglio ripetere”. “Adesso non parte nessuna diffida? Vediamo cosa diranno tutti in casa quando vedranno l’insulto che è stato detto”.

La frase rivolta a Miriana Trevisan da Barù, non è passata inosservata neanche a Biagio D’Anelli, che ha attaccato il gieffino: “Barù, Barù. Te ne ho fatte passare tante. Ma la battuta infelice di ieri notte mi ha fatto capire che sei un gran cafone. Devo aggiungere che sei irrispettoso con le donne, soprattutto con la mia. Spero anche di guardarti negli occhi”.